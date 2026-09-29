Im Studio: Victoria Beckham deutet Musikprojekt mit Cruz an

"That's what we really really want", heißt es auf Instagram, denn Posh Spice (52) ist zurück am Mikrofon – zumindest für einen kurzen Moment. Victoria Beckham wurde 14 Jahre nach ihrem letzten offiziellen Auftritt mit den Spice Girls wieder in einem Tonstudio gesichtet. Für den Beweis sorgte ihr Sohn Cruz Beckham (21), der auf Instagram ein Selfie teilte: Der 21-Jährige posiert im Vordergrund, während seine Mutter hinter ihm in ein Mikrofon singt. "Ja, wir haben Posh wieder ins Studio bekommen", schrieb der Musiker dazu und befeuerte damit prompt die Spekulationen über ein gemeinsames Projekt. Als musikalische Untermalung für den Beitrag wählte Cruz ausgerechnet seinen eigenen Song "Wannabe" – der trägt denselben Titel wie die legendäre Debütsingle der Spice Girls. Ob tatsächlich eine Kollaboration geplant ist und in welcher Form Victorias Aufnahme am Ende veröffentlicht werden könnte, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Bei den Fans kam der Studiobesuch jedenfalls bestens an. Unter dem Instagram-Post hofften einige, Victoria künftig als Backgroundstimme in Cruz' Songs zu hören. Andere gingen gleich einen Schritt weiter und forderten den Sänger auf, doch bitte auch die vier übrigen Spice Girls ins Studio zu holen. Für zusätzliches Rätselraten sorgte seine Freundin Jackie Apostel, die den Beitrag mit einem vielsagenden Seitenblick-Emoji kommentierte. Offiziell stand Victoria zuletzt bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele 2012 gemeinsam mit Mel B, Geri Halliwell (54), Mel C und Emma Bunton (50) als Spice Girl auf der Bühne. Davor war sie bei der Welttournee 2007/2008 dabei gewesen. Eine dauerhafte Rückkehr zur Girlgroup hatte die Sängerin bisher stets ausgeschlossen und betont, dass ihre Arbeit in der Modebranche für sie im Mittelpunkt steht.

Dass Musik Victoria und Cruz verbindet, ist allerdings nicht neu. Im vergangenen Jahr sangen die beiden zu Hause gemeinsam eine Akustikversion des Spice-Girls-Klassikers "Viva Forever" – Cruz begleitete seine Mutter dabei an der Gitarre. Schon nach diesem Video meldeten sich zahlreiche Instagram-Nutzer zu Wort und wünschten sich eine richtige gemeinsame Aufnahme des Mutter-Sohn-Duos. Cruz selbst war in diesem Jahr mit seiner Band The Breakers auf Tour und brachte eigene Musik heraus – Victoria ließ es sich nicht nehmen, ihn persönlich zu unterstützen, und wurde bei seinen Konzerten jubelnd im Publikum gesichtet. Und auch mit ihren früheren Bandkolleginnen hält die Sängerin weiterhin Kontakt: Im Februar kamen die fünf Spice Girls bei ihr zu Hause in London zu einem privaten Sing-along zusammen. An der großen Reuniontour 2019 hatte Victoria damals nicht teilgenommen.

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Getty Images Cruz Beckham und Victoria Beckham bei der Premiere "Lola" im Februar 2024 in L.A.

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Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham im Studio mit Mama Victoria

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Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls