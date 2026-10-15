Aus mit 37-Jährigem: Iris Katzenberger lernt Neuen kennen

Iris Katzenberger (59) schwebt auf Wolke sieben. Erst im August wurde bekannt, dass die TV-Bekanntheit einen 37-Jährigen datet – einen Mann, der damit 22 Jahre jünger ist als sie. Diese Sommerromanze gehört inzwischen aber schon wieder der Vergangenheit an. Wie Bild berichtet, ist Daniela Katzenbergers (40) Mutter bereits neu vergeben: An ihrer Seite steht nun ein 31-jähriger Mann aus Hamburg. Öffentlich zeigen möchte die dreifache Mutter ihre neue Kennenlernphase vorerst allerdings nicht. Bestätigt hat sie ihr Glück gegenüber dem Blatt trotzdem – und das mit klaren Worten: "Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich." Auf die kurze Beziehung aus dem Sommer folgt damit nur wenige Monate später schon der nächste Mann in Iris' Leben.

Rund um den Hamburger kursierten zuletzt Behauptungen, er habe Verbindungen zu einem bekannten Rockerclub beziehungsweise zu Clanstrukturen. Diesen Gerüchten tritt die 59-Jährige entschieden entgegen. "Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit", stellte sie klar. Weitere Details zu dem Hamburger hält Iris bislang unter Verschluss. Weitere Details über die Kennenlernphase mit dem 31-Jährigen behält Iris vorerst für sich. Im August machte das Newsportal ihre vergangene Kennenlernphase öffentlich. Iris und der 37-Jährige sollen sich demnach am 25. Juli auf einem Weinfest nähergekommen sein. Ein Freund schwärmte damals gegenüber der Zeitung: "Die beiden sind sehr, sehr verliebt, überglücklich miteinander und genießen ganz bewusst diese wunderschöne erste Kennenlernphase." Gemeinsame Aufnahmen zeigten das Paar in jener Zeit innig und eng beieinander – inzwischen ist davon nichts mehr übrig.

Vor wenigen Wochen sorgte Iris selbst für Rätselraten, als sie das einzige gemeinsame Foto mit dem 37-Jährigen von Instagram löschte. Sofort machten Trennungsgerüchte die Runde. Auf die Fan-Frage "Was ist mit deiner neuen Beziehung? Existiert die noch?" gab sie keine klare Antwort. Stattdessen erklärte Iris: "Ich versuche so gut es eben geht, meine Beziehung privat zu lassen. Ich hoffe auf euer Verständnis." Nun steht fest: Die Beziehung mit dem 22 Jahre jüngeren Mann ist Geschichte. Vielleicht hat Iris in dem 31-jährigen Hamburger nun den passenden Deckel gefunden.

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