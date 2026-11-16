So haben sich Peter Klein und seine Jasmine kennengelernt

Peter Klein (59) schwebt auf Wolke sieben! Der Realitystar hat seine Beziehung zu Jasmine Holzmann erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Jetzt verrät er im Interview mit Promiflash, wie es zwischen ihm und der Beautyexpertin gefunkt hat. Und das fing ziemlich unverfänglich an: Die beiden waren sich vorher schon bei mehreren Events auf Mallorca begegnet und hatten sich von Anfang an gut verstanden. Als die Jasmine wieder nach Deutschland gezogen war, schickte Peter ihr eine Nachricht. Er wollte bei ihr einen Botoxtermin vereinbaren. Aus diesem Anliegen entstand trotz der vielen Kilometer zwischen ihnen schnell ein Austausch, der immer enger wurde. Inzwischen ist daraus etwas Festes geworden. "Wir sind seit Anfang November offiziell ein Paar und sehr glücklich miteinander", erzählt Peter im Interview über seinen aktuellen Beziehungsstatus.

Die Beautybehandlung war dabei also nur der Anlass für die erste Nachricht: "Danach fand ich immer wieder Gründe, sie zu kontaktieren. Aus Nachrichten wurden stundenlange Telefonate und Videocalls, und wir kamen uns schon auf die Entfernung immer näher", schildert er. Als Jasmine schließlich wieder auf die Insel reiste, war die Sache offenbar klar: "Als sie Anfang November nach Mallorca kam, ist sie direkt zu mir gekommen und seitdem auch bei mir geblieben", berichtet der Verliebte.

Im Sommer dieses Jahres lernten sich Peter und Jasmine bei einer Veranstaltung auf Mallorca kennen. Die beiden kamen miteinander ins Gespräch und tauschten ihre Nummern aus. Doch dann passierte erst einmal nichts. Erst Ende Oktober meldete sich Peter wieder bei ihr und wollte unter anderem wissen, wann sie denn auf die Insel zurückkehren würde. Eine Frage, die so einiges ins Rollen brachte: Als sich die beiden schließlich wiedersahen, wurde aus der Sympathie, die von Anfang an da war, mehr. Mittlerweile sind die beiden nicht nur privat, sondern auch ganz offiziell ein Paar. Zuvor war Peter viele Jahre lang mit Iris Katzenberger (59) verheiratet, bis er eine kurze Beziehung mit Yvonne Woelke (46) einging.

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Imago Peter Klein, Bild-Renntag 2026

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Imago Iris Katzenberger und Peter Klein vor dem Abflug zum Dschungelcamp, 12.01.2018

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