Iris Katzenberger äußert sich zu Ex Peter Kleins neuer Liebe

Iris Katzenberger (59) reagiert mit versöhnlichen Worten auf das neue Liebesglück ihres Ex-Partners Peter Klein (59). Der Realitystar hatte seine Beziehung mit Jasmine Holzmann öffentlich gemacht und dabei betont, dass er Iris ihr Glück mit ihrem Partner Kevin gönne. Jetzt hat sich die Mutter von Daniela Katzenberger (40) dazu geäußert. In ihrer Instagram-Story postete sie ein Spiegelselfie, das sie zusammen mit Kevin zeigt. Dazu schrieb sie: "Auch von uns gibt's die herzlichsten Glückwünsche zur neuen Liebe von Peter und [Jasmine]." Mit der freundlichen Botschaft richtet sich die Reality-TV-Bekanntheit sowohl an ihren Ex als auch an dessen neue Partnerin. Damit verbindet Iris ihren Glückwunsch an das frisch verliebte Paar direkt mit einem Einblick in ihre eigene Beziehung. Weitere Worte über Peter und Jasmine fügte sie ihrem Beitrag nicht hinzu.

Damit erwidert Iris die wohlwollenden Worte, die Peter zuvor über sie und Kevin geäußert hatte. Als er seine neue Beziehung öffentlich machte, hatte er auch seine Ex nicht vergessen. Er machte zugleich deutlich, dass er seiner Ex-Partnerin ihr persönliches Glück ebenfalls gönnt. Jetzt zeigt die Social-Media-Bekanntheit, dass sie das genauso sieht. Statt die Vergangenheit der beiden in den Vordergrund zu rücken, konzentriert sich ihre Instagram-Story auf die aktuellen Partnerschaften. Das gemeinsame Spiegelselfie mit Kevin und die direkte Gratulation an Peter und Jasmine vermitteln dabei eine respektvolle Botschaft. So stehen jetzt der respektvolle Umgang der beiden Ex-Partner und ihre neuen Beziehungen im Vordergrund. Peter und Iris sind beide wieder glücklich vergeben und gehen damit inzwischen ganz offen um.

Kennengelernt hatten sich Peter und Jasmine schon im Sommer 2026. Bei einer Veranstaltung auf Mallorca liefen sich die beiden zum ersten Mal über den Weg. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und tauschten ihre Telefonnummern aus. Danach gingen sie aber erst einmal wieder getrennte Wege. Eine Zeit lang hörten die beiden nichts voneinander. Das änderte sich Ende Oktober, als Jasmine erneut auf der Baleareninsel war. Peter nahm wieder Kontakt zu ihr auf und die beiden verabredeten sich zu einem Wiedersehen. Dabei bemerkten sie, dass zwischen ihnen mehr als bloße Sympathie entstanden war und sie sich zueinander hingezogen fühlten. Daraus entwickelte sich schließlich die Beziehung, die die beiden jetzt öffentlich gemacht haben. Aus einer zufälligen Begegnung auf Mallorca wurde so nach ein paar Monaten eine neue Liebe für Peter.

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger macht ein Q&A im Zug

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem Freund Kevin

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