Iris Katzenbergers Kinderfotos zeigen Sophias Ebenbild

Auf alten Kinderfotos sieht Iris Katzenberger (59) ihrer Enkelin Sophia Cordalis (11) wie aus dem Gesicht geschnitten. Die Realitydarstellerin hat die Aufnahmen aus ihrer Kindheit auf Instagram geteilt hat. Darauf ist Iris in einem Alter zu sehen, in dem ihre Gesichtszüge auffallend an die heute elfjährige Tochter von Daniela Katzenberger (40) und Lucas Cordalis (59) erinnern. Besonders deutlich wird die Ähnlichkeit bei den dunklen Haaren, den vollen Lippen und den langen Wimpern. Doch auch abseits dieser Merkmale haben Oma und Enkelin einiges gemeinsam: Wer die alten Schnappschüsse betrachtet, kann Sophia auch in den übrigen Gesichtszügen der kleinen Iris wiedererkennen. Die Bilder geben den Followern damit die Gelegenheit, Iris und Sophia im Kindesalter miteinander zu vergleichen. Wie stark sich die beiden ähneln, fällt bei diesem Blick ins Familienalbum besonders auf.

Es ist nicht das erste Mal, dass Iris ihre Fans auf Instagram an ihrer Kindheit teilhaben lässt. Die Mutter von Daniela Katzenberger zeigt dort immer wieder Fotos aus ihren frühen Jahren. Diesmal fällt der Vergleich mit Sophia besonders ins Auge, weil sich Iris' Erscheinungsbild im Laufe der Zeit deutlich verändert hat. Gefärbte Haare und kosmetische Eingriffe haben ihren heutigen Look geprägt. Auf den Kinderfotos ist die Ähnlichkeit zu ihrer Enkelin deshalb leichter zu erkennen als auf aktuellen Aufnahmen. Iris selbst sieht die Gemeinsamkeiten aber auch im Charakter. Im Gespräch mit dem OK!-Magazin schwärmte sie von Sophias Persönlichkeit: "Den stärksten Charakter hat Sophia. Sie will so sein wie Oma!" Für Iris sind es also nicht allein die Gesichtszüge, in denen sie sich bei ihrer Enkelin wiedererkennt.

Wie eng die beiden miteinander sind, zeigte sich laut dem OK!-Magazin auch während an The Power. Für Sophia soll es nicht leicht gewesen sein, dass ihre Oma für die Realityshow vorübergehend nicht bei ihr sein konnte. In der Sendung traf Iris dafür auf ein vertrautes Gesicht: Auch Sophias Vater Lucas Cordalis nahm an dem Format teil. Dass die beiden zur selben Familie gehören, sollte im Spiel für Iris jedoch keine Rolle spielen. Schon vor ihrem Einzug erklärte sie in einem Interview, wie sie mit ihrem Schwiegersohn im Wettkampf umgehen wollte: "Sobald wir in dem Game drin sind, sobald wir die Arena betreten, sind wir Konkurrenten, denn nur einer von uns kann ja gewinnen." So standen sich bei "The Power" ausgerechnet Sophias Oma und ihr Vater als Gegner gegenüber.

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Collage: Imago, Barbara Insinger / Future Image / ActionPress Collage: Iris Katzenberger und Sophia Cordalis

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Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024

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