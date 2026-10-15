Ben Afflecks Film "Animals" führt Netflix-Filmcharts an

Wer momentan den Netflix-Startbildschirm öffnet, kommt an einem Gesicht kaum vorbei: Ben Affleck (54) blickt dort reichlich angespannt von Platz eins der englischsprachigen Filmcharts. Sein Thriller "Animals" legte einen Start hin, der die Konkurrenz ziemlich alt aussehen lässt – 23,8 Millionen Aufrufe stehen laut den Streamingzahlen des Anbieters zu Buche. Bequem machte es sich der Schauspieler bei dem Projekt übrigens nicht. Ben schrieb am Drehbuch mit, übernahm die Regie und steht zusätzlich in der Hauptrolle vor der Kamera. Er verkörpert den Politiker Mark, dessen Leben aus den Fugen gerät, als sein Sohn entführt wird. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Abigail, gespielt von Kerry Washington (49), versucht er verzweifelt, das geforderte Lösegeld aufzutreiben, um seine Familie zu retten.

Der Kampf um den entführten Jungen bringt das Ehepaar an seine Grenzen. Mark und Abigail sehen sich gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die weitreichende Folgen haben. Und während die beiden nach einem Ausweg suchen, kommen nach und nach Geheimnisse ans Licht, die nicht nur ihre gemeinsame Welt, sondern auch den Zusammenhalt der Familie zerstören könnten. Die Suche nach dem Kind entwickelt sich so zu einer Zerreißprobe, bei der am Ende weit mehr auf dem Spiel steht als die Lösegeldsumme. Für die nötige Starpower sorgen neben Ben und Kerry weitere prominente Stars: Auch Gillian Anderson (58) und Steven Yeun (42) gehören zur Besetzung des Thrillers. Welche Rollen die beiden in dem Spektakel genau übernehmen, bleibt vorerst offen – zumindest für alle, die noch nicht auf Play gedrückt haben.

Auf den weiteren Plätzen der englischsprachigen Netflix-Filmcharts tummeln sich ebenfalls einige Neuzugänge. Direkt hinter "Animals" landet "Tyler Perry's Doing Life" mit 18,2 Millionen Aufrufen auf dem zweiten Rang. Inhaltlich erzählt der Zweitplatzierte von einer alleinerziehenden Mutter und einem geläuterten Ex-Sträfling. Zwischen den beiden entsteht unter unerwarteten Umständen eine besondere Verbindung. Ein weiterer Thriller schafft es ebenfalls in die Rangliste, landet jedoch deutlich weiter hinten: "Unabomber" belegt mit 7,3 Millionen Aufrufen den siebten Platz. Jacob Tremblay (20) schlüpft darin in die Rolle des US-Terroristen Ted Kaczynski, der jahrelang mit Briefbomben Angst und Schrecken verbreitete. Spannung, Drama und wahre Kriminalfälle – langweilig dürfte es den Abonnenten derzeit also nicht werden.

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Netflix Ben Affleck als Mark in "Animals"

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Netflix Christopher Woodley als Denny, Kerry Washington als Abigail und Ben Affleck als Mark in "Animals"

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Netflix Steven Yeun als Sam und Gillian Anderson als Dayle in "Animals"