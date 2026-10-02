Netflix-Thriller: Ben Affleck kassiert Shitstorm wegen KI

Ben Affleck (54) sieht sich aktuell heftiger Kritik ausgesetzt. Hintergrund: In seinem neuen Netflix-Thriller "Animals" setzte er auf KI. Bei einer Fragerunde im Rahmen von Bloomberg Screentime bestätigte der Hollywoodstar, dass bei der Produktion des Films tatsächlich für "viele Dinge" künstliche Intelligenz eingesetzt wurde. Was als technische Randnotiz gedacht war, entwickelte sich im Netz schnell zum Selbstläufer: Zahlreiche Nutzer kritisierten seine Entscheidung mit deutlichen Worten, andere kündigten direkt an, den Film nicht anschauen oder kein Geld dafür ausgeben zu wollen. Der Shitstorm kommt für Ben zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: "Animals" soll bereits am 9. Oktober 2026 beim Streamingdienst Netflix an den Start gehen.

Die Reaktionen auf X fielen hart aus. "Ich schaue mir den Scheiß nicht an", schrieb ein Nutzer kurz und knapp. Ein anderer behauptete: "Mir gehts gut, ich gebe mein Geld lieber einem Filmemacher, dem das Thema mehr am Herzen liegt." Weitere Kommentare gingen tiefer unter die Gürtellinie: Sowohl Bens Talent als auch seine Karriereentscheidungen wurden infrage gestellt. Der Einsatz der Technologie hat für den Filmemacher auch einen geschäftlichen Hintergrund: Netflix übernahm Anfang 2026 seine KI-Firma InterPositive. Aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC ging hervor, dass der Streamingdienst dafür einen Barkaufpreis von umgerechnet rund 513,8 Millionen Euro zahlte.

Was im Film mithilfe der Technologie entstanden ist, wollte Ben nicht verraten. "Ich zögere etwas, genau zu erklären, für welche Dinge, oder überhaupt darüber zu sprechen, denn in meinem Geschäft versuchen wir ja, die Illusion von Realität zu erzeugen, nicht wahr?", erklärte er. Der Ex von Jennifer Lopez (57) zog einen Vergleich zur Magie: "Es ist so, als ob man zu einer Zaubershow ginge und der Zauberer herauskäme und sagte: 'Bevor ich anfange, möchte ich Ihnen nur sagen, dass hier noch ein Kaninchen darunter ist. Das hier ist eine Einlage.' Das würde die Illusion zerstören, oder?" Trotz der Hilfe von KI bezeichnete der Schauspieler "Animals" als "sehr menschlichen Film". Die KI sei besonders in der Postproduktion genutzt worden, um "in einigen Fällen schneller voranzukommen".

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IMAGO / NurPhoto Ben Affleck, Schauspieler

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Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

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Getty Images Ben Affleck, Schauspieler