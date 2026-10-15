Dave Coulier gehe es trotz Krebs aktuell "großartig"

Neue Entwarnung für die Fans von Dave Coulier (67): Nach seinem schweren Kampf gegen zwei Krebserkrankungen befindet sich der Full House-Star weiterhin auf einem guten Weg. "Ihm geht es großartig", berichtet seine frühere Serienkollegin Jodie Sweetin (44) nun gegenüber People. Jodie weiß das aus erster Hand: Gemeinsam mit "Full House"-Kollegin Andrea Barber (50) besuchte sie Dave vor Kurzem für ein ganzes Wochenende in seinem Zuhause in Detroit. Zu dritt nahmen sie dort außerdem an einer Spendengala im Kunstbereich teil. Für Jodie war es offenbar besonders schön, ihren langjährigen Weggefährten wiederzusehen. Der heute 67-Jährige hatte innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Krebsdiagnosen erhalten. Seit Februar dieses Jahres befindet sich Dave sowohl nach einem Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 als auch nach einer Zungenkrebs-Erkrankung in Remission. Das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kolleginnen fand somit nach einer äußerst belastenden Krankheitsphase statt.

Nach der belastenden Krankheitsphase ihres Freundes haben für Jodie selbst die kleinen, ruhigen Momente einen ganz besonderen Wert bekommen. "Morgens mit ihm zusammenzusitzen und Kaffee zu trinken, bedeutete so viel", erzählt die 44-Jährige im Gespräch mit People. Auch Jahrzehnte nach dem Ende von "Full House" sei die Verbindung zwischen den früheren Serienkollegen demnach nicht abgerissen. "Wir stehen uns immer noch sehr nahe. Wir sind auf eine unausstehliche, nervige Art eng miteinander verbunden", scherzt die Schauspielerin. Wie familiär das Verhältnis zwischen den beiden tatsächlich ist, zeigt auch Jodies Spitzname für ihren einstigen Serienpartner – sie bezeichnet Dave schlicht als ihren "Onkel". Andrea gehörte bei dem Besuch ebenfalls zu dieser vertrauten Runde.

Daves Krankheitsgeschichte begann Ende 2024: Damals wurde bei ihm ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 diagnostiziert. Rund fünf Monate später zeigte eine Biopsie, dass der Schauspieler krebsfrei war. Doch die Entwarnung hielt nicht lange an. Im Dezember 2025 machte der Comedian öffentlich, dass Ärzte bei ihm ein P16-Plattenepithelkarzinom an der Zunge entdeckt hatten. Deshalb musste sich der Comedian einer Bestrahlungsbehandlung unterziehen. Im Februar 2026 konnte Dave dann in der US-Morgensendung "Good Morning America" verkünden, dass er nach beiden Krebserkrankungen in Remission ist. Während dieser belastenden Zeit konnte er auf die Unterstützung enger Vertrauter zählen. Rückhalt bekam er während der schweren Zeit vor allem von seiner Ehefrau Melissa Bring und von seinem langjährigen Weggefährten und "Full House"-Kollegen John Stamos (63). Beiden sprach der Schauspieler damals öffentlich seinen Dank aus.

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Instagram / dcoulier Dave Coulier, Mai 2026

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Imago Jodie Sweetin bei Project Angel Food's Lead With Love 7 in Los Angeles

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Instagram / dcoulier Dave Coulier im November 2024