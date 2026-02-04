Zungenkrebs und Lymphom: Dave Coulier gibt ehrliches Update

Dave Coulier (66) hat am Mittwoch in der US-Morgensendung "Good Morning America" ein wichtiges Update gegeben: Der "Full House"-Liebling befindet sich nach zwei Krebsdiagnosen in zwei Jahren in Remission. Der Schauspieler erklärte im Gespräch mit Moderatorin Robin Roberts, dass er nach einem Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 und anschließendem Zungenkrebs wieder aufatmen könne. Gedreht wurde in New York, an seiner Seite gedanklich: Ehefrau Melissa Bring und Weggefährte John Stamos, denen er öffentlich dankte. "Was für eine Reise das war", sagte Dave und sprach von einer "Achterbahnfahrt", die ihn zugleich demütig und dankbar gemacht habe.

Der 66-Jährige schilderte, er habe versucht, sich den Humor nicht nehmen zu lassen und die Menschen, die er liebt, ganz nah bei sich zu behalten. So habe er verhindert, dass die Krankheit "ihm psychologisch und emotional Teile stiehlt". Bereits im November 2024 war Dave mit seiner Lymphomdiagnose an die Öffentlichkeit gegangen, im März des folgenden Jahres galt er als krebsfrei. Neun Monate später folgte die Nachricht vom p16-Plattenepithelkarzinom an der Zunge. Trotz der jetzt "guten Nachrichten", wie er es nannte, bleibe Krebs für ihn "immer im Rückspiegel". Unterstützung bekam er in dieser Zeit nicht nur von Kollegen aus der Sitcom-Familie, sondern vor allem zu Hause: Melissa, mit der er seit Juli 2014 verheiratet ist, begleitete ihn zu Terminen und sorgte für Ruhe im Alltag.

Vor zwei Monaten hatte Dave in der "Today"-Show offen über den Schock seiner erneuten Krebsdiagnose gesprochen. Nur wenige Monate nachdem er sich krebsfrei gefühlt hatte, folgte die bittere Nachricht vom Zungenkrebs. "Eine Chemotherapie zu durchlaufen und diese Erleichterung zu spüren, dass es weg ist, und dann einen Test zu bekommen, der sagt: Nun, jetzt haben Sie eine andere Art von Krebs... Das ist ein Schock für den Körper", hatte der Seriendarsteller damals sichtlich bewegt erzählt. Die Aussicht auf insgesamt 35 anstehende Bestrahlungen bis zum Jahresende schien ihn zunächst aus der Bahn zu werfen. Dave betonte aber, dass diese zweite Diagnose in keinerlei Zusammenhang mit dem vorangegangenen Lymphom stehe: "Das hat nichts mit meiner früheren Krebserkrankung zu tun", erklärte der Schauspieler damals und fügte hinzu: "Wir haben es früh genug entdeckt, sodass es sehr gut behandelbar ist. Die Heilungsrate liegt bei 90 Prozent."

Anzeige Anzeige

Instagram / dcoulier Dave Coulier, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Coulier, Schauspieler und Komiker

Anzeige Anzeige

Instagram / johnstamos John Stamos, Dave Coulier und Melissa Coulier, November 2024