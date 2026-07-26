"Full House"-Star Jodie Sweetin zieht klare Grenze für Kids

Jodie Sweetin (44) hat sich offen über das Leben ihrer beiden Töchter geäußert – und dabei klargemacht, dass sie froh darüber ist, dass weder Zoie (18) noch Beatrix (15) in ihre Fußstapfen als Schauspielerin treten wollen. In einem Gespräch mit der Interviewreihe The Dory Jackson Interview erklärte die Darstellerin, warum sie das nicht nur akzeptiert, sondern ausdrücklich begrüßt. Zoie sei schon immer Sportlerin gewesen und eine begeisterte Fußballspielerin, während ihre jüngere Tochter Beatrix – von ihrer Familie liebevoll Bee genannt – ihr Herz an Gesang und Tanzunterricht gehängt habe.

Das Schauspiel sei einfach nie Teil davon gewesen, wer die Mädchen sind, erklärte Jodie in dem Interview. Sie betonte, dass sie sehr genau wisse, was es brauche, um als Kind in der Branche zu arbeiten: "Es erfordert die Bereitschaft, die eigenen Wünsche und das eigene Unbehagen beiseitezuschieben und den Job zu machen – auch wenn man krank ist, wenn man keine Lust hat oder wenn etwas anderes Schönes ansteht." Genau das sei nicht das Wesen ihrer Kinder gewesen, und das habe sie nie an ihnen verändern wollen. Statt auf Rollengewinne zu setzen, sei ihr wichtiger, dass ihre Töchter lernen, die eigenen Bedürfnisse klar zu kommunizieren: "Ich hätte lieber, dass sie diese Fähigkeit haben, als dass sie herausfinden, wie man in einem Werbespot mitspielt."

Besonders stolz zeigte sich die Full House-Bekanntheit über einen Moment, der ihr viel bedeutet hat: Zoie verbrachte kürzlich einige Tage in einem ostorthodoxen Kloster östlich von Glendale – ganz ohne Handy. "Sie sagte einfach: 'Hey, Mom, ich gehe in ein Kloster.' Ich dachte: Was? Was ist passiert?", schilderte Jodie die Situation. Zoie habe erklärt, sie brauche das hin und wieder, um mit Menschen in Kontakt zu treten und innerlich aufzutanken. "Ich war unglaublich stolz auf sie dafür", sagte die Schauspielerin gegenüber The Dory Jackson Interview. Generell habe sie nie Angst davor gehabt, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. "Ich habe es wirklich genossen zu sehen, wer sie geworden sind", so Jodie.

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Getty Images Jodie Sweetin, ehemalige "Full House"-Darstellerin

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Getty Images Zoie Laurel May Herpin, Jodie Sweetin und Beatrix Carlin Sweetin Coyle im Februar 2018

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ActionPress Jodie Sweetin, Candace Cameron und Ashley/Mary-Kate Olsen bei "Full House" 1989