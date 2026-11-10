Nach "Full House" kämpfte Jodie Sweetin mit Geldnot

Als Full House 1995 aus dem Programm flog, war Jodie Sweetin (44) gerade erst ein Teenager – und stand plötzlich vor einer ungewissen Zukunft. Angebote blieben rar, dafür gewannen Alkohol und Drogen an Macht über sie. Im Podcast "We're Still Here, Babe" erzählt die Schauspielerin jetzt von dieser Zeit. Nach ihrem Entzug 2011 suchte sie keinen glanzvollen Neuanfang, sondern ein verlässliches Einkommen: Sie ließ sich in einer Suchtklinik in Los Angeles einstellen, um ihre zwei Töchter durchzubringen. Dass eine frühere Fernsehgröße plötzlich einen regulären Job machte, kümmerte sie nicht. "Ich musste dafür mein Ego nicht überwinden. Es war mir egal, dass ich, in Anführungszeichen, einen normalen Job hatte. Ich glaube, andere fragten wieder: "Was machst du hier?" Und ich sagte: "Ich bezahle meine Rechnungen. Kinder finanzieren sich nicht von selbst.""

Mit Luxus habe sie nie viel anfangen können, stellt Jodie im Gespräch klar. Dennoch gab es Momente, die sie bescheiden machten. Besonders an der Supermarktkasse spürte sie, wie eng es finanziell zuging: "Aber man lernt Demut, wenn man bei Target steht und sich umdrehen und ein paar Sachen zurücklegen muss, weil nicht genug Geld auf der Debitkarte ist." Hadern wollte sie mit dieser Situation trotzdem nicht. Stattdessen stürzte sie sich in ihre Aufgabe, bemühte sich, im Moment zu bleiben, und suchte auch in schwierigen Wochen nach Freude. Am Ende, so ihr Anspruch, sollte das Beste dabei herauskommen. Ihr Fazit zur eigenen Vergangenheit fällt heute schlicht aus: Sie habe Geld "gehabt und definitiv auch nicht gehabt" – und mit beidem leben gelernt.

Acht Staffeln lang verkörperte Jodie Stephanie Tanner, und doch landete zuletzt ein Tantiemenscheck über gerade einmal einen Cent in ihrem Briefkasten. Privat hat die ehemalige Kinderdarstellerin zwei Töchter aus verschiedenen Beziehungen. Zoie, heute 18, stammt aus der Ehe mit Cody Herpin, ihrem zweiten Ex-Mann. Die 16-jährige Beatrix ist das Kind von Morty Coyle, Ehemann Nummer drei. Seit 2022 ist Jodie nun mit Mescal Wasilewski verheiratet – es ist ihre vierte Ehe. Auch heute lebt sie trotz Engagements in Fuller House und in diversen Hallmark-Filmen bescheiden. "Ich fahre meinen gebrauchten Hyundai Sonata von 2023, den ich liebe. Ich miete mein Haus. Ich habe Kreditkarten, die ausgereizt sind. Ich lebe ein normales Leben", so Jodie in "McBride Rewind".

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Imago Jodie Sweetin bei Project Angel Food's Lead With Love 7 in Los Angeles

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Getty Images Candace Cameron Bure und Jodie Sweetin 2018 in Beverly Hills

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