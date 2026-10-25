Aus der Schusslinie: Ein Zufall rettete Jodie Sweetins Leben

Ein Abend, der eigentlich ein großes Vergnügen hätte werden sollen, endete für Jodie Sweetin (44) Anfang der 1990er-Jahre beinahe in einer Katastrophe. Die Full House-Bekanntheit war damals als Kind mit einer Limousine unterwegs zu einem Konzert von Janet Jackson (60). Vor dem Restaurant Ed Debevic's am La Cienega Boulevard in Los Angeles wartete sie gemeinsam mit der Schwester ihrer Serienkollegin Candace Cameron Bure (50) und einer weiteren jungen Person im Wagen. Bob Saget (†65) und die anderen Erwachsenen waren zu diesem Zeitpunkt noch im Lokal. Plötzlich fielen aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug Schüsse. Genau in diesem Moment hatte sich Jodie nach unten gebeugt, um ihre Schuhe zu binden. Die Kugeln durchschlugen eines der Fenster – Jodie blieb wohl nur deshalb unverletzt, weil sie sich gerade geduckt hatte. Als die Schüsse fielen, verließen die jungen Insassen sofort den Wagen. Sie rannten zurück in das Restaurant und suchten dort Schutz.

Von dem Vorfall erzählte Jodie bei einem "Full House"-Reunionpanel auf der 90s Con. Am Flughafen LAX sprach TMZ die Schauspielerin anschließend noch einmal auf die dramatische Erinnerung an. "Das war verdammt wild", beschrieb sie gegenüber dem Portal, wie erschreckend die Situation für die jungen Insassen der Limousine gewesen sei. Die Tickets für den Auftritt von Janet Jackson im The Forum hatte Bob der Gruppe besorgt. Für Jodie war der Konzertabend ohnehin etwas Besonderes: Es war eines der ersten Male, dass ihre Mutter ihr erlaubt hatte, ohne sie zu einer solchen Veranstaltung zu gehen. Statt eines unbeschwerten Konzertabends erlebte die damals junge Schauspielerin jedoch eine lebensgefährliche Situation. Nur der zufällige Griff zu ihren Schnürsenkeln hatte sie im entscheidenden Augenblick aus der Schusslinie gebracht.

Trotz des Schreckens hat Jodie nur warme Worte für ihren damaligen Begleiter übrig. Sie habe Bob sehr geliebt, betonte sie. Der Schauspieler, der 2022 verstarb, spielte in "Full House" ihren Fernsehvater Danny Tanner. Musik habe ihn immer begeistert, erinnerte sich Jodie: Mit den Darstellern habe er sich regelmäßig über Konzerte und neue Alben ausgetauscht. Mit einem Augenzwinkern merkte sie an, dass die Schießerei Bobs Ansehen bei ihrer Mutter vermutlich nicht gerade zuträglich gewesen sei. Zugleich machte sie deutlich, dass ihre Mutter ihm vertraut habe. Bob habe sich stets um Jodie gekümmert. Der gefährliche Zwischenfall änderte somit nichts an ihrer Zuneigung zu ihm und an der engen Verbindung, die während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Full House" entstanden war.

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Imago Jodie Sweetin bei Project Angel Food's Lead With Love 7 in Los Angeles

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Getty Images Candace Cameron Bure und Jodie Sweetin 2018 in Beverly Hills

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United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"