Fabio vs. Max: Yeliz Koc ist von dem Boxkampf "schockiert"

Bei Fame Fighting 4 treffen zwei Männer im Boxring aufeinander, die Yeliz Koc (32) bestens kennt: Fabio Knez (33) und Max Bornmann (30). Die Reality-Bekanntheit wird den Kampf live vor Ort verfolgen – entspannt dürfte der Abend für sie allerdings nicht werden. "Ich werde wahrscheinlich kaum hingucken können", gestand sie gegenüber Bild. Dass ausgerechnet diese beiden Kontrahenten gegeneinander antreten, hat sie offenbar völlig überrascht. "Ich bin von dem Kampf ehrlicherweise schockiert gewesen. Ich habe absolut nicht damit gerechnet", erklärte die Influencerin. Einen Favoriten möchte sie trotz ihrer gemeinsamen Vorgeschichte mit beiden Männern nicht benennen – sie hält sich bewusst zurück, wenn es um die Frage geht, wem sie den Sieg wünscht: "Dadurch, dass ich beide kenne, hoffe ich, dass es ohne Blutvergießen einen fairen Gewinner geben wird."

Fabio und Max seien beide ehrgeizig und faire Gegner, findet Yeliz. "Egal, wer gewinnt, es sei ihm gegönnt", stellte sie klar. Dass die beiden ausgerechnet im Boxring aufeinandertreffen, verleiht dem Duell eine besondere Note. Bereits 2023 kämpften Fabio und Max in der RTL+-Kuppelshow Make Love, Fake Love um Yeliz' Herz. Unter den Kandidaten waren damals sowohl Singles als auch Männer, die ihre Beziehung verheimlichten. Max schaffte es trotz seiner verschwiegenen Partnerschaft bis ins Finale und belegte den zweiten Platz. Fabio hingegen wurde von Yeliz eher als Kumpel wahrgenommen. Am Ende entschied sie sich für Jannik Kontalis (30). Bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting ließ Max die gemeinsame Vergangenheit nicht unerwähnt und stichelte gegen seinen Kontrahenten: "Damals hast du haushoch verloren."

Für Yeliz selbst ist das Kapitel längst abgeschlossen. Engen Kontakt zu Fabio und Max hat sie heute nicht mehr, bei zufälligen Begegnungen ist das Verhältnis aber weiterhin freundschaftlich. "Wenn man sich sieht, sagt man sich Hallo und quatscht ein bisschen", berichtete sie. Auch privat hat sich bei den beiden Männern einiges getan: Max ist mit Melina Hoch (30) liiert, mit der er inzwischen ein Baby hat. Fabio hingegen ist nach der Trennung von Darya Strelnikova (33) offiziell Single. Und könnte sich Yeliz selbst einen Auftritt im Boxring vorstellen? Ganz ausschließen möchte die Ex-Bachelor-Lady das nicht. Aktuell fehlt ihr allerdings die Zeit für die nötige Vorbereitung. "Grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, aber mein Leben hat fürs Training einfach keine Zeit", erklärte sie.

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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Imago Fabio Knez und Max Bornmann bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Bekanntheit