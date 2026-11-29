Darya Strelnikova (33) gibt jetzt einen sehr persönlichen Einblick in die Zeit nach dem Liebes-Aus mit ihrem Ex-Verlobten Fabio Knez (33). Anlass für ihre ehrlichen Worte sind die Reaktionen auf das Wiedersehen der beiden in der Paramount+-Show "Eating with my Ex VIP". Dort standen die einstigen Verlobten erstmals seit dem Ende ihrer Beziehung wieder gemeinsam vor der Kamera. In ihrer Instagram-Story beantwortete Darya nun die Frage, wie man eine so tiefe Enttäuschung nach einer gescheiterten Beziehung überwinden könne. Besonders die Enttäuschung und das Gefühl, Vertrauen verloren zu haben, hätten sie nach der intensiven Zeit beschäftigt. "Mir persönlich hat ein Coaching mit therapeutischer Begleitung sowohl vor als auch nach der Trennung extrem geholfen, vieles aufzuarbeiten und zu reflektieren", verrät die 33-Jährige.

Wie sehr sie damals tatsächlich unter der Trennung litt, machte Darya ihren Followern außerdem mit einem Video deutlich, das bereits rund ein Jahr alt ist. Darin ist die Influencerin weinend und sichtlich aufgelöst zu sehen. Inzwischen liegt diese schwere Zeit jedoch hinter ihr: In den vergangenen Monaten habe sie vieles loslassen und wieder zu sich selbst finden können. Die Erinnerungen an den Schmerz seien aber keineswegs verschwunden. "Nur weil ich heute wieder lache, heißt das nicht, dass ich vergessen habe, wie sich dieser Schmerz angefühlt hat", schreibt Darya auf Instagram. Die Erfahrungen wirken sich offenbar auch heute noch auf ihr Liebesleben aus. Beim Kennenlernen neuer Männer sei sie mittlerweile deutlich vorsichtiger geworden. Ihren Glauben an die Liebe hat sie dennoch nicht verloren: Darya ist überzeugt, dass sie eines Tages wieder einem Mann begegnen wird, dem sie ihr Herz anvertrauen kann.

Der gemeinsame TV-Auftritt von Darya und Fabio bei "Eating with my Ex VIP" hatte bereits zuvor für große Aufmerksamkeit gesorgt. Vor allem Fabio bekam im Anschluss an die Ausstrahlung einige kritische Kommentare zu lesen. Viele Zuschauer hatten offenbar den Eindruck, dass er dem Model gegenüber auffallend distanziert und gefühlskalt gewesen sei. Der Realitystar ließ die Vorwürfe nicht lange unkommentiert und bezog erst kürzlich selbst Stellung zu den negativen Reaktionen. "Ihr habt bei 'Dinner with my Ex' nur Ausschnitte gesehen. Ich würde mein Verhalten weder als kalt noch als besonders liebevoll bezeichnen", erklärte er auf Instagram. "Ich war einfach so, wie es sich für mich in diesem Moment richtig angefühlt hat. Und ich denke, alles ist genau richtig so, wie es ist."

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Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

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Imago Darya Strelnikova und Fabio Knez beim Dinner-Event zum Start von "Eating with My Ex" im Grace Restaurant in Berlin

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