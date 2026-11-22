Darya Strelnikova (33) hat mitten in einer Liveübertragung eine ziemlich kuriose Überraschung erlebt. Das Model bekam überraschend Besuch an der Haustür, und das ausgerechnet, während sie live auf TikTok mit ihren Fans plauderte. Darya verschwand daraufhin kurz aus dem Bild und kehrte wenig später lachend mit einer Tasche zurück. Darin befanden sich Gegenstände und Verbrauchsartikel, die ihr Ex-Verlobter Fabio Knez (33) nach der Trennung im November 2025 ihrer Darstellung zufolge aus der gemeinsamen Wohnung mitgenommen hatte. Besonders über eine Sache freute sie sich. "Leute – oh mein Gott, und ihr seid live dabei. Mein Besteck! Er hat es getan, mein Besteck ist da. Was er sich gemopst hat, habe ich jetzt wieder zurück", jubelte Darya in ihrem TikTok-Livestream. Neben den Esswerkzeugen hielt die Tasche allerdings noch weitere ungewöhnliche Rückgaben aus dem früheren gemeinsamen Haushalt bereit.

Beim weiteren Auspacken kamen auch mehrere Thunfischdosen und eine Rolle Toilettenpapier zum Vorschein. Damit war Fabios kuriose Trennungsbeute, von der Darya zuvor berichtet hatte, offenbar wieder vollständig bei ihr angekommen. Darya bedankte sich daraufhin direkt vor ihrem Publikum für die Lieferung. "Und danke für den Thunfisch und die Toilettenrolle. [...] Ja, vielen Dank, dass ich mein Eigentum wiederhabe. Was ein Timing, oder? Ihr wart alle mit dabei, dass das jetzt gebracht worden ist", erklärte sie im TikTok-Livestream. Gerade die Kombination aus Besteck, Konserven und Toilettenpapier verlieh der Rückgabe ihren kuriosen Charakter. Nun landeten sie vor laufender Kamera wieder bei ihrer Besitzerin.

Fabio und Darya hatten ihre Verlobung Ende November 2025 beendet. Damit fand auch ihr gemeinsames Leben in Dubai ein Ende. Später erklärten die beiden, dass vor allem ihre unterschiedlichen Lebensstile zum Scheitern der Beziehung beigetragen hätten. Fabio legt großen Wert auf regelmäßiges Training und eine bewusste Ernährung. Darya setzte in ihrem Alltag dagegen andere Prioritäten. Nach der Trennung begegneten sich die Realitystars vor laufenden Kameras erneut. Für die Paramount+-Show "Eating with My Ex VIP" setzten sich die früheren Partner gemeinsam an einen Tisch und sprachen über ihre gescheiterte Beziehung. Darya kritisierte in der Sendung vor allem, dass Fabio ihr zunächst keinen Trennungsgrund genannt hatte, den sie nachvollziehen konnte. Nun sorgten die zurückgebrachten Alltagsgegenstände erneut dafür, dass die Folgen ihrer Trennung öffentlich Thema wurden.

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Imago Darya Strelnikova beim Dinner-Event zum Start von "Eating with My Ex" im Grace Restaurant in Berlin

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Imago Fabio Manuel Knez bei der Christmas Shopping Night im Warenhaus Oberpollinger in München

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