Fabio Knez (33) wehrt sich gegen den Vorwurf, bei "Eating with my Ex VIP" kalt auf seine Ex-Partnerin Darya Strelnikova (33) reagiert zu haben. Nach dem gemeinsamen Wiedersehen vor laufenden Kameras hatten einige Zuschauer den Eindruck, dass er dem Model gegenüber auffallend distanziert aufgetreten sei. In einer Fragerunde auf Instagram ging der Realitystar jetzt auf die Kritik an seinem Auftreten bei "Eating with my Ex VIP" ein. Für ihn lässt sich die Begegnung anhand der ausgestrahlten Szenen offenbar nicht vollständig beurteilen. Er betont, dass das Publikum in der Show nur einen kleinen Teil des Treffens gesehen habe. Die ausgestrahlten Szenen zeigten laut Fabio lediglich ausgewählte Momente der Begegnung. Dass sein Verhalten deshalb gefühlskalt gewesen sei, weist der Realitystar zurück. Zugleich behauptet er nicht, während des Treffens besonders herzlich mit Darya umgegangen zu sein. Sein Verhalten sei für ihn in der damaligen Situation stimmig gewesen.

Fabio beschreibt sein Auftreten damit als authentische Momentaufnahme und nicht als bewusste Abfuhr für seine frühere Partnerin. In seiner Instagram-Fragerunde erklärte er vollständig: "Ihr habt bei 'Dinner with my Ex' nur Ausschnitte gesehen. Ich würde mein Verhalten weder als kalt noch als besonders liebevoll bezeichnen. Ich war einfach so, wie es sich für mich in diesem Moment richtig angefühlt hat. Und ich denke, alles ist genau richtig so, wie es ist." Seine Antwort macht deutlich, dass der Zusammenschnitt der Sendung aus seiner Sicht keinen umfassenden Eindruck davon vermittelt, wie er Darya bei dem Essen begegnete. Für ihn sei seine Reaktion beim Wiedersehen also schlicht ehrlich gewesen. Mit sich und der Situation scheint er im Reinen zu sein.

Fabio und Darya gehen seit 2025 getrennte Wege. Bei "Eating with my Ex VIP" kam es nun vor laufenden Kameras zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beiden. Schon der Trailer zur Realityshow deutete eine angespannte Dynamik zwischen den Ex-Partnern an. Darin wollte Fabio von dem Model wissen, ob es ihr ohne ihn besser gehe. Sie antwortete darauf ohne Zögern mit einem klaren Ja. Das ehemalige Paar war nicht das einzige, das sich in dem Format seiner Vergangenheit stellen musste. Insgesamt nahmen neun prominente Ex-Paare an der dreiteiligen Paramount+-Produktion teil. Dort setzten sie sich gemeinsam an einen Tisch, um zusammen zu essen und sich persönlichen Fragen zu stellen. Die Ausstrahlung begann am 3. November 2026.

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Imago Darya Strelnikova und Fabio Knez beim Dinner-Event zum Start von "Eating with My Ex" im Grace Restaurant in Berlin

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Imago Fabio Manuel Knez bei der Christmas Shopping Night im Warenhaus Oberpollinger in München

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