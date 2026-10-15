Jake Bongiovi schwärmt von seinem Leben als zweifacher Papa

Jake Bongiovi (24) gibt Einblicke in die ganz besonderen Momente als junger Vater zweier Kinder. In einem Porträt des Magazins L'Beaute Homme erzählte er vor Kurzem, wie sehr sich sein Verständnis von bedingungsloser Liebe seit der Ankunft seiner Tochter und seines Sohnes erweitert hat. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Millie Bobby Brown (22) zieht er die beiden Kleinen groß – und vor allem die unscheinbaren Momente des Alltags scheinen ihm dabei besonders viel zu bedeuten. "Es gibt wirklich kein schöneres Gefühl auf der Welt, als wenn dein Kind 'Papa!' ruft, sobald du einen Raum betrittst", schwärmte er gegenüber dem Magazin. "Es ist so etwas Einfaches, aber beinahe unbeschreiblich. In diesen Momenten scheint alles andere zu verschwinden." Erst durch seine Rolle als Vater habe er eine ganz neue Sicht auf das Leben gewonnen, erklärte er, wie Us Weekly berichtet.

Das Vatersein bezeichnet Jake als "außergewöhnliches Privileg". Seit er Vater ist, haben sich seine Prioritäten verschoben: Was ihm früher besonders wichtig erschien, rücke heute in den Hintergrund, während vermeintlich kleine Alltagsmomente für ihn an Bedeutung gewonnen hätten. Gleichzeitig fasziniere ihn, wie rasant seine Kinder heranwachsen und die Welt entdecken – vom ersten Lächeln über das erste Lachen bis zu ihren ersten Schritten. Durch sie habe er gelernt, innezuhalten und den Augenblick bewusster zu genießen, anstatt sich ständig auf das zu konzentrieren, was als Nächstes kommt. "Manchmal ist der bedeutungsvollste Teil meines Tages etwas so Einfaches wie mit ihnen auf dem Boden zu sitzen und zu spielen oder ihnen dabei zuzusehen, wie sie zum ersten Mal etwas herausfinden", erklärte er L'Beaute Homme. Gute Vaterschaft bedeute für ihn, verlässlich präsent zu sein und ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem seine Kinder herausfinden können, wer sie sind. Zum Thema Adoption stellte er klar: "Es gibt zwei Wege, ein Baby zu bekommen: einen durch den Bauch und einen durch das Herz." Nicht der Weg eines Kindes in die Familie entscheide über die Liebe, sondern das gemeinsame Zuhause und das Versprechen, es bedingungslos zu lieben und zu behüten.

Jake und die "Stranger Things"-Darstellerin Millie Bobby Brown sind seit 2024 verheiratet. 2025 nahmen sie zunächst eine Tochter durch Adoption in ihre Familie auf, im September dieses Jahres bestätigte das Paar dann, kürzlich auch einen kleinen Jungen adoptiert zu haben. Die Namen ihrer Kinder halten die beiden weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus. Auch die Mutterrolle seiner Frau bewegt Jake sichtlich: "Millie dabei zuzusehen, wie sie Mutter wurde, war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens", verriet er in dem Porträt. In seiner Frau habe er nicht nur seine Partnerin, sondern auch seine beste Freundin gefunden. Mit ihr eine Familie zu gründen und die ersten großen Momente ihrer Kinder gemeinsam zu erleben, bedeute ihm sehr viel. Auch wenn sich durch das Elternsein vieles verändert habe, sei es ihm besonders wichtig, dass sie sich als Paar weiterhin gemeinsam weiterentwickeln.

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Getty Images Millie Bobby Brown und Louis Partridge bei der Premiere von Enola Holmes 3 in New York City

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi mit ihrem Sohn, September 2026

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Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, Oktober 2022