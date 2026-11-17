Auf Taylor Swifts (36) Hochzeit hat eine ganz besondere Freundschaft ihren Lauf genommen. Als die Sängerin ihrem Travis Kelce (37) im Madison Square Garden das Jawort gab, lernten sich unter den prominenten Gästen auch Ice Spice (26) und Millie Bobby Brown (22) kennen. Die Rapperin und die Stranger Things-Darstellerin verstanden sich laut eigener Aussage auf Anhieb blendend. Aus der ersten Begegnung wurde in kürzester Zeit eine richtige Freundschaft. Am Rande der Nickelodeon Kids' Choice Awards sprach Ice Spice nun gegenüber Entertainment Tonight über die neue Verbindung. Die Musikerin erzählte, dass zwischen ihr und Millie von Anfang an eine große Vertrautheit geherrscht habe. Lange kennenlernen mussten sich die beiden demnach nicht. Wie nah sie sich inzwischen stehen, fasste die Rapperin im Interview kurz und knapp zusammen: "Wir sind wie Schwestern."

Dass es sich dabei nicht nur um schöne Worte handelt, zeigte sich kurz darauf. Nur etwa drei Monate nach ihrem ersten Treffen machten sich Ice Spice und Millie gemeinsam auf den Weg nach Island. Auf der Reise konnten die Rapperin und die Schauspielerin ihre noch junge Freundschaft weiter vertiefen. Ihre Follower ließen sie an dem Trip teilhaben: Auf Instagram veröffentlichten sowohl die Musikerin als auch die Schauspielerin mehrere Eindrücke aus ihrem Urlaub. Unter den Schnappschüssen befanden sich auch einige Aufnahmen, die die Freundinnen zusammen zeigen. Millie fand für ihre Bildergalerie dabei besonders liebevolle Worte. Zu den Urlaubsfotos schrieb die Schauspielerin: "Finde deine Menschen, halte sie fest."

Für Ice Spice war die Feier von Taylor und Travis eine Premiere. Wie die Rapperin ebenfalls im Gespräch mit Entertainment Tonight verriet, war es die erste Hochzeit, die sie jemals besucht hat. Die Fete beschrieb sie als "magisch". Dass ausgerechnet die Trauung des Superstars ihre erste Hochzeit war, erklärte sie ganz gelassen: "Es hat sich einfach so ergeben." Für die Braut fand Ice Spice zudem herzliche Worte: Sie sei "so stolz" auf Taylor und "so glücklich für sie", betonte die Musikerin.

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Collage: Getty Images, Imago Ice Spice und Millie Bobby Brown Collage

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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