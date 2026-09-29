Millie Bobby Brown tauscht Partys gegen Familienzeit

Bei Millie Bobby Brown (22) dreht sich seit Kurzem fast alles um den Nachwuchs. Anfang September 2026 adoptierte sie ihr zweites Kind, einen Jungen, den sie gemeinsam mit Ehemann Jake Bongiovi (24) großzieht. Wie Page Six von einem Insider erfuhr, hat sich der Alltag der 22-Jährigen dadurch grundlegend gewandelt. Statt um die Häuser zu ziehen, bleibt sie am liebsten daheim bei ihrer kleinen Familie, zu der auch die 2025 adoptierte Tochter gehört. "Sie ist heutzutage viel häuslicher und verbringt ihre Zeit lieber mit Jake und den Kindern, als feiern zu gehen", so die Quelle. Das Leben zu viert scheint sie zu erfüllen. "Sie ist noch jung und hat gerne Spaß, aber ihre Prioritäten haben sich verschoben. Sie genießt dieses Kapitel ihres Lebens und das Dasein als vierköpfige Familie wirklich sehr", hieß es weiter.

Beruflich denkt Millie trotzdem nicht ans Kürzertreten. Laut Page Six stehen gleich mehrere Projekte an: Der Film "Nineteen Steps" wird aktuell gedreht, "Prism" befindet sich in der Vorproduktion. Zudem soll der "Stranger Things"-Star für Netflix in einer noch titellosen Spionageserie zu sehen sein, an der Seite ihres Kollegen David Harbour (51). Das Privatleben verlief zuvor turbulenter: Nach der Adoption der Tochter seien Millie und Jake noch oft unterwegs gewesen, hätten Freunde getroffen und Partys besucht. Erst nach dem zweiten Familienzuwachs kehrte Ruhe ein. Einen ersten kleinen Blick auf das Baby gewährte die Schauspielerin bei Instagram: Ein Foto zeigt, wie die winzige Hand des Jungen ihren Finger umklammert. Namen und Gesichter der beiden Kinder bleiben weiterhin unter Verschluss.

Millie und Jake, Sohn von Rockmusiker Jon Bon Jovi (64), sind seit 2021 ein Paar. Im April 2023 machten sie die Verlobung öffentlich, im Mai 2024 folgte dann die heimliche Trauung, und noch im selben Jahr feierten sie ein größeres Fest in Italien. Im August 2025 verkündeten sie den nächsten Meilenstein: Sie waren durch die Adoption eines Mädchens erstmals zu Eltern geworden. "Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne neue Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen", schrieben sie damals auf Instagram. Schon da war klar, dass sie ihr Kind möglichst abseits der Öffentlichkeit aufwachsen lassen wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihre Familie, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi mit ihrem Sohn, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Juli 2024