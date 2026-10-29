Nach zweiter Adoption: Millie Bobby Brown plant weitere Kids

Bei Millie Bobby Brown (22) und Jake Bongiovi (24) im Haus wird es ab jetzt lebhafter: Das Paar ist inzwischen zu viert. Nachdem die "Stranger Things"-Darstellerin und der Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi bereits im August 2025 eine kleine Tochter adoptiert hatten, verkündeten sie nun stolz, dass sie auch einem Jungen ein neues Zuhause geschenkt haben. Auf Instagram begrüßte Millie ihren Sohn mit nur wenigen Worten: "Hallo, kleiner Mann!" Damit scheint die Familienplanung des Paares, das seit Mai 2024 verheiratet ist, aber noch lange nicht beendet zu sein. Ein Insider berichtet gegenüber OK!, dass Millie und Jake bereits über weiteren Nachwuchs gesprochen haben sollen. Die "Stranger Things"-Darstellerin könne sich demnach sogar eine richtige Großfamilie mit bis zu sechs Kindern vorstellen.

"Millie und Jake waren überglücklich über die Ankunft ihres Sohnes und haben bereits über die Möglichkeit gesprochen, mehrere weitere Kinder willkommen zu heißen", erklärt die Quelle dem Magazin. Und weiter: "Ihre Vorstellungen gehen über vier Kinder hinaus, und es heißt, Millie wünsche sich bis zu sechs." Dass sich die Schauspielerin eine Großfamilie wünscht, ist kein Geheimnis. Sowohl sie als auch Jake wissen genau, wie das ist – beide wuchsen mit jeweils drei Geschwistern auf. Für die Zukunft hält sich Millie alle Türen offen: Sie kann sich sowohl weitere Adoptionen als auch leibliche Kinder vorstellen. In ihrem Zuhause sei mehr als genug Liebe für alle da, und sie hoffe sehr, eines Tages auch biologische Kinder zu bekommen. Ein weiterer Insider schildert gegenüber OK!, die Ankunft des kleinen Jungen habe diesen Wunsch noch verstärkt. Beim Aufbau ihrer Familie sähen sich die beiden erst ganz am Anfang.

Ihren kleinen Sohn präsentierten Millie und Jake der Öffentlichkeit zum ersten Mal vor etwa fünf Wochen. Auf dem dezenten Instagram-Schnappschuss war lediglich zu sehen, wie die beiden die winzige Hand des Babys hielten – auf weitere private Details verzichteten sie komplett. Das Paar geht seit 2021 gemeinsame Wege, verlobte sich zwei Jahre später und feierte im Mai 2024 eine heimliche Hochzeit im engsten Kreis. Später ließen sie es bei einer großen Traumhochzeit in Italien noch einmal richtig krachen. Abseits von Hollywood lebt die Familie auf einer Farm im US-Bundesstaat Georgia. Dort kümmern sich die Eheleute neben ihren zwei Kindern auch um mehr als 60 gerettete Tiere, darunter Hunde, Pferde, Rinder, Schafe und einen Esel. Für die Schauspielerin stehen demnächst Dreharbeiten in London an. Laut OK! sollen die Kinder trotzdem Priorität haben: Jake und die beiden Kleinen könnten sie begleiten, statt während der Produktion in Georgia zu bleiben.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, März 2026

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi mit ihrem Sohn, September 2026