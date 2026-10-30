Millie Bobby Browns Sohn verzaubert mit Kürbissöckchen

Kürbisse, Kuschelmomente und ganz viel Herbstgefühl: Millie Bobby Brown (22) hat ihre Fans an ihrem Familienalltag teilhaben lassen und dafür eine ganze Fotoreihe ausgepackt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin Bilder, die sie mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) und den beiden Kindern zeigen – private Einblicke, die es bei ihr sonst eher selten gibt. Der heimliche Star der Galerie ist dabei ihr kleiner Sohn. Pünktlich zur bevorstehenden Halloweenfeier steckt der Junge in orangefarbenen Söckchen, auf denen niedliche Kürbisgesichter grinsen. Niedlicher geht die Gruselsaison wohl kaum. Ein weiterer Schnappschuss dürfte bei den Followern für Rührung gesorgt haben: Darauf ist der Säugling zu erkennen, wie er friedlich schläft und dabei eng an die Wange seiner Mutter gekuschelt ist. Die Aufnahmen zeigen die Schauspielerin ganz ohne roten Teppich oder Filmset.

Zu der Bildergalerie gehören aber noch weitere Herbstmomente. So gab die Darstellerin auch einen Blick auf eine von Pasta inspirierte Tischdekoration frei: Vor ihrem Platz steht ein Tischkärtchen in Lasagne-Optik mit der Aufschrift "Mommy". Daneben dokumentierte sie ebenfalls berufliche Termine – unter anderem sprach sie bei einer Veranstaltung der Organisation Gift of Adoption. Ihre Gefühlslage fasste sie zu dem Beitrag auf Instagram in wenigen Worten zusammen: "Ich habe mich so sehr in den Herbst verliebt." Kommentarlos ließ ihr Mann die Aufnahmen natürlich nicht. Jake meldete sich prompt in der Kommentarspalte zu Wort und schrieb unter die Fotos seiner Frau und seiner Familie schlicht: "Wunderschön!" Ein Einwand gegen die Kürbissocken kam von ihm jedenfalls nicht.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben auch zuvor schon Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Erst im September zeigte die Schauspielerin anlässlich ihres zweiten Hochzeitstags ein Bild der gesamten Familie. Ihre erste Tochter hatten Millie und Jake im August 2025 durch Adoption willkommen geheißen. Mehr als einen Monat vor dem aktuellen Herbstbeitrag teilten die beiden dann mit, dass ihre Familie mit einem Sohn erneut gewachsen sei. Dass Adoption für sie schon lange zur Familienplanung gehörte, erklärte Millie vor einiger Zeit im Podcast "Not Gonna Lie": "Für mich war Adoption immer ein Teil meiner Zukunft. Adoption ist Liebe. Adoption ist für immer." Vor dem Schritt hätten sie und Jake sich intensiv mit den Perspektiven von Adoptiv- und leiblichen Müttern und mit dem gesamten Weg auseinandergesetzt, berichtete sie ebenfalls in dem Podcast.

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Imago Millie Bobby Brown bei einem Promo-Event für Florence by Mills x Delsey Paris bei Macy’s in New York, Dezember 2025

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Instagram / milliebobbybrown Die Füßchen von Millie Bobby Browns Sohn in Kürbissöckchen

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025