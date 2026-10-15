Mit 93: Joan Collins zeigt sich verliebt bei Date-Night

Joan Collins (93) zeigte sich am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Ehemann Percy Gibson bestens gelaunt. Wie die Daily Mail berichtet, besuchte die 93-jährige Schauspielerin mit dem Filmproduzenten die Präsentation des Buches "Claridge's: Queen of Hotels, Hotel of Kings" im Londoner Luxushotel Claridge's. Hand in Hand posierten die beiden für die Fotografen. Mit dabei war auch ihr Freund, der Künstler David Downton. Joan setzte modisch auf ein schwarz-weiß-kariertes Kostüm mit Rock, während Percy in einem eleganten Outfit an ihrer Seite erschien. Das Paar wirkte vertraut und genoss den Abend sichtlich.

Das Buch von Martin Williams zeichnet die Geschichte des Claridge's nach und beleuchtet, wie das Londoner Luxushotel zwei Weltkriege und zahlreiche gesellschaftliche Veränderungen überstand. Auch Joan und Percy konnten bei der Präsentation einen Blick auf das Werk werfen. Die beiden verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: 2000 lernten sie sich bei einer US-Tournee des Theaterstücks "Love Letters" kennen, an der sie beruflich beteiligt waren. Im Februar 2002 heirateten die Schauspielerin aus "Der Denver-Clan" und der Filmproduzent. Seither treten die beiden regelmäßig gemeinsam bei Veranstaltungen auf.

Wie glücklich Joan mit ihrem Ehemann Percy Gibson ist, machte sie kürzlich im Podcast "Shooting Star Unwrapped" der Shooting Star Children's Hospices deutlich. Darin sprach die Schauspielerin offen über ihre langjährige Ehe und räumte ein, dass es durchaus auch mal Streit gebe. "Wir haben unsere kleinen Reibereien und Streitigkeiten, aber grundsätzlich mögen und lieben wir einander", erklärte sie. Besonders wichtig sei ihr, dass Partner sich auch menschlich gernhaben. "Es ist so wichtig, seinen Partner zu mögen. So viele Menschen gehen auf dem Höhepunkt der Lust eine Beziehung ein, und wenn diese nachlässt, bleibt nichts mehr übrig", sagte Joan. Auch für den Umgang ihres Mannes mit ihrer Familie fand sie lobende Worte: Percy verbringe viel Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern und begegne ihnen mit großer Geduld. Sie selbst beschrieb ihn als einen "großartigen, freundlichen, wunderbaren Menschen".

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Getty Images Percy Gibson und Dame Joan Collins von "My Duchess" bei der Eröffnung und Premiere von "La Vénus Electrique" in Cannes

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Getty Images Joan Collins, Schauspielerin, mit ihrem Mann Percy Gibson

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Getty Images Joan Collins, Schauspielerin