Joan Collins feiert 24 Jahre Eheglück mit Percy Gibson

Joan Collins (92) feiert einen besonderen Meilenstein: Die britische Schauspielerin, die im vergangenen Jahr ihren 92. Geburtstag feierte, und ihr Ehemann Percy Gibson zelebrieren ihren 24. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass postete die "Dynastie"-Darstellerin auf Instagram ein Foto der beiden von der Hochzeit ihres Sohnes Alexander Newley im Jahr 2025. Auf dem Bild trägt Joan ein knielanges, blaues Kleid mit einem passenden Cape über den Schultern und setzt mit einem großen blauen Hut und kräftigem pinken Lippenstift glamouröse Akzente. An ihrer Seite steht der 60-jährige Percy, elegant gekleidet in einem schwarzen Anzug mit beiger Krawatte. "24 Jahre Eheglück", schrieb sie in der Bildunterschrift. "Danke, mein lieber Percy, dass du mein Leben so wunderbar machst (und er sagt 'ebenfalls')."

Unter dem Post häuften sich die Glückwünsche von Freunden und Fans. Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) kommentierte "Gratulation" und fügte mehrere Herz-Emojis hinzu. Ein weiterer Follower schrieb begeistert: "Erstaunlich... Gratulation!!! Ihr beide seht unglaublich aus!" Joan und Percy hatten im Februar 2002 geheiratet, nachdem sie sich zwei Jahre zuvor bei den Dreharbeiten zum Theaterstück "Love Letters" kennengelernt hatten, das Percy produzierte. "Wir haben uns sofort verstanden", schrieb Joan in einem Essay für die Daily Mail. "Er war lustig, charmant, gutaussehend, und nach der Show verbrachte ich Zeit mit ihm, meinem Co-Star George Hamilton und meiner Tochter Katy." Obwohl Percy drei Jahrzehnte jünger ist als sie, sei das nie ein Problem gewesen, erklärte die Golden-Globe-Gewinnerin. Sie hätten während der sechswöchigen Theatertour über "gemeinsame Werte" zueinander gefunden.

Für Joan, die mit ihrer Rolle als glamouröse und intrigante Alexis Colby in den 80er-Jahren Fernsehgeschichte geschrieben hat, war es bereits die fünfte Ehe. Ihre erste Hochzeit mit Maxwell Reed fand 1952 statt und endete 1956. Danach heiratete sie 1963 Anthony Newley, mit dem sie die Kinder Tara und Alexander bekam, bevor sie sich 1971 scheiden ließen. 1972 ehelichte sie Ron Kass, mit dem sie Tochter Katyana bekam. Die Ehe hielt bis 1983. Ihre Verbindung mit Peter Holm dauerte von 1985 bis 1987. Das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe mit Percy verriet Joan im Interview mit Hello: "Ich denke, das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist, sich gegenseitig wirklich zu unterstützen." Percy sei ihr "Seelenverwandter", ein "erstaunlicher Mann", der "so freundlich und fürsorglich" sei. Ihre Kinder und Enkelkinder würden ihn verehren, erzählte Joan weiter. 2016 führte Percy sogar ihre Tochter Tara zum Altar, nachdem deren Vater Anthony 1999 verstorben war.

Getty Images Joan Collins, Schauspielerin, mit ihrem Mann Percy Gibson im Januar 2024

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Getty Images Joan Collins bei der Met Gala 2019