Joan Collins (93) lehnt Botox und Schönheitsoperationen ab

Mit neuen Glamourfotos hat Joan Collins (93) das Internet im Sturm erobert – und das mit 93 Jahren. Die Schauspielerin, die durch ihre Golden-Globe-prämierte Rolle in der Seifenoper "Dynasty" weltberühmt wurde, begeistert ihre Fans mit einem Auftritt, der sie nahezu alterslos wirken lässt. Gegenüber der Daily Mail verriet Joan nun, was hinter ihrem natürlichen Aussehen steckt: keinerlei Eingriffe. Weder Schönheitsoperationen noch Botox oder Filler kommen für sie infrage.

In dem Interview machte sie deutlich, dass sie ihren Körper nicht mit Fremdstoffen behandeln möchte. "Das ist mein Gesicht, mein Originalgesicht, und es hat Linien und Furchen und so etwas. Ich mache keine Korrekturen. Nichts", erklärte sie. Abnehmspritzen wie Mounjaro lehnt Joan ebenfalls kategorisch ab: "Das ist für mich wie Gift in den Körper spritzen. Schon die Corona-Impfung wollte ich eigentlich nicht haben!" Auch Botox und Filler sieht sie kritisch: "Das ist doch ein Hype, oder? Wenn ich eine hübsche 25-Jährige sehe, die ihr Gesicht verändern will – das finde ich wirklich traurig. Und natürlich wird es mit zunehmendem Alter immer schlimmer aussehen. Ich mag Menschen, die so aussehen, wie sie sind." Und Tattoos? Die vergleicht die Schauspielerin mit einem Aufkleber auf einem Ferrari – für sie undenkbar.

Abseits der Schlagzeilen führt Joan ein beschauliches Leben an der Seite ihres Mannes, Filmproduzent Percy Gibson, der mehr als dreißig Jahre jünger ist als sie. "Wir haben so vieles gemeinsam entdeckt. Wir lieben beide das Musiktheater und verabscheuen Sport!" Weiter führte sie aus: "Wir lesen gerne. Wir lieben einfach dieselben Dinge und sind auf einer Wellenlänge. Und er ist der freundlichste, netteste, süßeste, fürsorglichste Mann", schwärmte sie über Percy. Das Paar bezeichnet sich außerdem als echte Homebodies: "Percy und ich bleiben am liebsten zu Hause und haben riesige Fernsehbildschirme – auch eines im Schlafzimmer."

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Getty Images Joan Collins, Schauspielerin

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Getty Images Joan Collins, Schauspielerin, mit ihrem Mann Percy Gibson

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Getty Images Joan Collins, Schauspielerin