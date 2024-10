Joan Collins packt über ihre Karriere, Ehen und Skandale aus

Joan Collins (91) hat in einem exklusiven Interview mit London Standard enthüllt, dass sie beinahe die erfolgreiche TV-Serie "Der Denver-Clan" verlassen hätte. Während der Dreharbeiten zur fünften Staffel wurde sie vom Produktionsteam suspendiert, nachdem sie aufgrund ihrer wachsenden Popularität eine Gehaltserhöhung gefordert hatte. Trotz ihres enormen Erfolgs in der Rolle der Alexis Colby wurde ihr dieser Wunsch verweigert. Verärgert über die Behandlung sagte Joan schließlich: "Schluss mit euch" und entschied sich zunächst, nicht für die nächste Staffel zurückzukehren.

Im Gespräch erklärte Joan: "Sie haben mich suspendiert und mir eine Gehaltserhöhung verweigert, obwohl ich extrem beliebt war und auf jedem Magazincover zu sehen war." Nach dieser Enttäuschung überlegte sie, der Serie den Rücken zu kehren. Doch nach einiger Zeit entschied sie sich um und kehrte zum Set zurück. Sie blieb bei "Der Denver-Clan" bis zum Ende der Serie im Jahr 1989 und schlüpfte 1991 sogar erneut in die Rolle der Alexis für die Miniserie "Dynasty: The Reunion". Mit einem Augenzwinkern gestand sie außerdem, einige Andenken vom Set mitgenommen zu haben: "Ich habe viel von 'Der Denver-Clan' gestohlen", erzählte Joan lachend. "Ich konnte die Kleider nicht stehlen, also habe ich den Schmuck mitgenommen. Ich hoffe, Candy Spelling (79) [die Witwe des Produzenten Aaron Spelling] liest das nicht. Sie würde sie zurückhaben wollen."

Abseits ihrer Karriere sprach Joan auch offen über ihr Liebesleben. Die Golden-Globe-Gewinnerin war fünfmal verheiratet und bereut zwei dieser Ehen zutiefst. "Meine erste Ehe, als ich 18 war [mit dem Schauspieler Maxwell Reed] und meine letzte mit Peter Holm", teilte sie mit. Über ihre Ehen mit Anthony Newley und Ron Kass, mit denen sie ihre Kinder hat, sagte sie hingegen: "Ich bereue Tony und Ron nicht, weil ich mit ihnen Kinder hatte. Traurigerweise sind sie alle jetzt verstorben." Als man sie darauf hinwies, dass Peter Holm noch lebt, reagierte sie unbeeindruckt: "Tut er das? Ich verfolge sein Leben nicht." Heute ist Joan glücklich mit Percy Gibson verheiratet, der 32 Jahre jünger ist als sie. Sie betonte, dass keiner ihrer Ehemänner ihr je etwas gegeben hätte: "Sie haben nur von mir genommen." Joan konzentriert sich nun auf ihr erfülltes Leben und genießt die Zeit mit ihrer Familie.

Mirrorpix / MEGA Joan Collins im Mai 2023

Mirrorpix / MEGA Percy Gibson und Joan Collins im Mai 2023

