Joan Collins strahlt mit ihrem 32 Jahre jüngeren Mann

Joan Collins (93) hat ihrem Ehemann Percy Gibson zum 61. Geburtstag gratuliert und dazu ein glamouröses Foto auf Instagram geteilt. Auf der Aufnahme strahlen die beiden Seite an Seite – und das in farblich perfekt abgestimmten Looks in Schwarz und Rot. Joan trägt ein schwarzes Samtkleid mit schulterfreiem Ausschnitt, kombiniert mit einer roten Federboa. Ihr Haar ist voluminös gestylt, Lippenstift und Nägel leuchten ebenfalls in einem kräftigen Rot. Percy greift den Farbakzent seiner Frau mit einem roten Halstuch auf und vervollständigt so den eleganten Partnerlook. Dazu richtete die Schauspielerin auf Social Media liebevolle Zeilen an ihren Partner: "Ich wünsche meinem Ehemann einen wundervollen Geburtstag und für immer ganz viel Liebe."

Joan und Percy lernten sich im Jahr 2000 in San Francisco kennen. Die Schauspielerin stand damals für das Theaterstück "Love Letters" auf der Bühne, Percy war ebenfalls an der Inszenierung beteiligt. Nach dem ersten Treffen zögerte Percy nicht lange – schon kurz darauf machte er Joan einen Heiratsantrag. Am 17. Februar 2002 gaben sich die beiden im Londoner Nobelhotel Claridge's das Jawort. Damit sind sie inzwischen seit mehr als 24 Jahren verheiratet, und das trotz eines Altersunterschieds von 32 Jahren.

Dass ihre Liebe anfangs für Skepsis sorgte, sprachen die beiden bereits 2015 anlässlich ihres 13. Hochzeitstags im Interview mit Hello! an. "Die Menschen dürfen ihre Meinung haben, aber es ist schön, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Ich war noch nie glücklicher und hoffe, dass ich Joan glücklich mache, denn sie hat das definitiv verdient", stellte Percy damals klar. Auch seine Frau fand deutliche Worte: "Es ist meine fünfte Ehe und meine glücklichste und letzte. Percy ist wundervoll, er ist mein Seelenverwandter. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht zanken, aber wir haben sehr viel Verständnis füreinander."

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Instagram / joancollinsdbe Percy Gibson und Joan Collins posieren

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Getty Images Joan Collins, Schauspielerin

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Getty Images Joan Collins, Schauspielerin, mit ihrem Mann Percy Gibson