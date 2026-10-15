"Unter uns"-Kürzungen: Serienfans kämpfen weiter um Erhalt

Die Fans von Unter uns geben nicht auf: Sie setzen sich weiterhin für den Erhalt der RTL-Serie ein, nachdem der Sender entschieden hat, keine weitere Staffel in Auftrag zu geben. Wie der offizielle Fanclub der Daily mitteilt, sind die Wiederholungen der Folgen vom Vortag, die bislang um 9:30 Uhr liefen, inzwischen aus dem Morgenprogramm verschwunden. Eine offizielle Ankündigung von RTL habe es dazu nicht gegeben. Im linearen Fernsehen bleibt den Zuschauern damit aktuell nur noch der tägliche Termin um 17:30 Uhr. Wer nicht warten möchte, kann die neuen Episoden weiterhin beim Streamingdienst RTL+ abrufen. Für die Fangemeinde ist die stille Programmänderung jedenfalls ein Signal, noch lauter zu werden.

Fanclub-Leiter Sebastian Hiedels fand dazu deutliche Worte. "Dass nun auch die morgendlichen Wiederholungen ohne offizielle Ankündigung aus dem Programm verschwunden sind, zeigt einmal mehr, dass wir weiter für ein neues Zuhause der Serie kämpfen müssen", erklärte er über den offiziellen "Unter uns"-Fanclub. Gemeinsam mit der Produktionsfirma will die Initiative die Suche nach einem neuen Sendeplatz für die Daily fortsetzen: "Wir werden uns auch weiterhin mit der Produktionsfirma dafür einsetzen, dass die einzigartigen Geschichten und diese besondere Gemeinschaft der Schillerallee 10 eine neue Heimat finden. Lasst uns gemeinsam kämpfen! #NichtOhneUnteruns." Unterstützer sollen Beiträge zur Kampagne in den sozialen Netzwerken teilen, liken und kommentieren. Zudem sollen sie den Hashtag #NichtOhneUnterUns verwenden. Auch eine Petition bei Change.org soll zeigen, wie groß der Wunsch nach einer Fortsetzung ist. Mehr als 5.000 Menschen haben sie inzwischen unterschrieben.

RTL hatte zuvor bekannt gegeben, "Unter uns" nicht über März 2027 hinaus zu verlängern. Bis dahin sollen die regulären neuen Episoden weiterhin auf dem gewohnten Vorabendsendeplatz ausgestrahlt werden. Den frei gewordenen Platz am Morgen, auf dem bislang die Wiederholungen zu sehen waren, nimmt nun das Format "Verklag mich doch!" mit Christopher Posch (50) ein. Die Serie läuft seit 32 Jahren und ist laut dem Fanclub für viele Zuschauer längst ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Mit der Petition sowie den Aktionen in den sozialen Netzwerken möchten die Fans ihren Wunsch nach weiteren Folgen sichtbar machen. Ob die Produktionsfirma und der Fanclub tatsächlich einen neuen Sender oder eine andere Plattform für "Unter uns" finden, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

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Imago Cast von "Unter Uns" beim Fantreffen im Kölner Coloneum, 11. August 2025

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RTL / Stefan Behrens Nikolaus Lessky , Jana Wosnitza und Luis Moll am Set von "Unter uns"

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