Chris Ehrlich wäre fast bei "Unter uns" gelandet

Für Chris Ehrlich schließt sich ein Kreis: Mehr als 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt kehrt der Magier an das Set der RTL-Daily Unter uns zurück. Für die 8.000. Folge steht er nun erstmals gemeinsam mit seinem Bruder Andreas Ehrlich vor der Serienkamera, wie RTL berichtet. Der Jubiläumsauftritt der Ehrlich Brothers in der Schillerallee läuft am Montag, 16. November, ab 17:30 Uhr bei RTL. Schon Anfang der 2000er hatte Chris eine Gastrolle übernommen. Damals spielte er einen jungen Mann, der in der Konditorei eine Ausbildung beginnen wollte. Doch Paco sorgte dafür, dass dessen Brötchen verbrannten. Die erhoffte Stelle bekam Chris' Figur deshalb nicht. Dieser missglückte Versuch könnte auch für seine echte Karriere entscheidend gewesen sein. Laut Chris hätte seine Karriere sonst eine völlig andere Richtung nehmen können: "Sonst wäre ich wahrscheinlich heute kein Magier, sondern 'Unter uns'-Darsteller." Statt einer Serienlaufbahn folgte für ihn schließlich die große Zauberkarriere an der Seite seines Bruders.

Bei seinem erneuten Ausflug in die Schauspielerei weiß Chris vor allem eines zu schätzen: Anders als bei den großen Liveshows der Ehrlich Brothers kann eine Szene einfach wiederholt werden, wenn Text oder Ablauf nicht auf Anhieb klappen. "Auf einer Bühne vor 10.000 Menschen ist der Druck schon enorm, weil in jeder Sekunde wirklich alles funktionieren muss. Hier hat man eben die Möglichkeit, eine Szene noch einmal zu drehen", erklärt er gegenüber RTL. Andreas kommentiert das erneute Engagement seines Bruders mit Humor: "Es lag natürlich an den überragenden Schauspielqualitäten meines Bruders, dass er nach all den Jahren jetzt noch einmal mitspielen darf." In der Handlung entdeckt Maja, gespielt von Lea Ermel, ihre Begeisterung fürs Zaubern wieder. Ute, verkörpert von Isabell Hertel (53), und Benedikt, gespielt von Jens Hajek (58), wollen sie überraschen. Durch ein Gewinnspiel gelangen die Magier daraufhin in die Schillerallee. Andreas kündigte an: "Intrige wäre untertrieben, also es wird skandalös." Weitere Einzelheiten bleiben vorerst geheim.

Mit dem erneuten Engagement schließt sich für Chris ein persönlicher Kreis. Anders als bei seinem ersten Gastspiel vor über zwei Jahrzehnten teilt er die Erfahrung diesmal mit Andreas, der zugleich sein langjähriger Bühnenpartner ist. Andreas zog seinen Bruder dabei mit einer kleinen Stichelei auf: Er erzählte, dass Chris sich am Set mehrmals versprochen habe. Für den Regisseur sei das jedoch kein Problem gewesen: Die entsprechenden Szenen seien einfach noch einmal aufgenommen worden. Vom Jubiläum der Serie sind beide Brüder begeistert. "'Unter uns' ist natürlich Kult", betont Andreas gegenüber RTL. Chris zeigt sich angesichts des großen Meilensteins ebenfalls beeindruckt und schwärmt: "Fast 8.000 Folgen sind einfach genial. Was für ein Jubiläum! Mega!" Damit fällt seine Rückkehr ausgerechnet mit einer besonderen Episode der Daily zusammen.

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Imago Andreas und Chris Ehrlich von den Ehrlich Brothers bei der Gala zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln

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ActionPress/ Christoph Hardt / Future Image Jens Hajek am "Unter uns"-Set

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