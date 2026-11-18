Schlechte Nachrichten für alle Unter uns-Fans: Am Freitag, den 20. November, müssen die Zuschauer im frei empfangbaren Fernsehen auf eine neue Folge der Daily Soap verzichten. Wie RTL nun bekannt gab, nimmt der Sender die Episode 8004 mit dem Titel "Rezeptur der Liebe" kurzfristig aus dem Hauptprogramm. Grund dafür ist der RTL-Spendenmarathon. Das große Finale der Charity-Aktion wird nämlich um eine halbe Stunde verlängert. Die Abschlussübertragung, in der die gesammelte Spendensumme verkündet wird, beginnt deshalb bereits um 17:30 Uhr. Ursprünglich war der Start für 18 Uhr vorgesehen. Damit belegt die Sendung genau den Platz, auf dem sonst die Soap läuft. Für Zuschauer bedeutet die Änderung nicht nur eine Verschiebung: Eine spätere Ausstrahlung der gestrichenen Folge im Free-TV ist laut Programmplanung nicht vorgesehen. Wer die Geschehnisse in der Schillerallee ausschließlich über das frei empfangbare RTL-Programm verfolgt, bekommt "Rezeptur der Liebe" somit gar nicht zu sehen.

Ganz verzichten müssen die Fans auf Folge 8004 allerdings nicht. "Rezeptur der Liebe" steht bereits beim Streamingdienst RTL+ auf Abruf bereit. Darüber hinaus wurde die Episode am Montag, den 16. November, beim Bezahlsender RTL Passion ausgestrahlt. Im linearen Free-TV überspringt RTL die Episode hingegen komplett. Am kommenden Montag, den 23. November, geht es um 17:30 Uhr direkt mit Folge 8005 weiter. Einen alternativen Ausstrahlungstermin gibt es dort nicht, da der Sender bereits im Oktober auch die Vormittagswiederholungen der Daily Soap gestrichen hatte. Der Spendenmarathon selbst startet am Donnerstag um 18 Uhr. Sein Finale folgt rund 24 Stunden später und fällt durch die kurzfristige Verlängerung nun etwas länger aus als ursprünglich geplant. Dadurch muss "Unter uns" seinen angestammten Platz am frühen Vorabend einmalig räumen.

Die Programmänderung kommt nur wenige Monate vor dem angekündigten Ende von "Unter uns". Nach mehr als 32 Jahren und über 8.000 Folgen wird die Produktion neuer Episoden Ende 2026 eingestellt. Im RTL-Programm soll "Unter uns" allerdings noch bis zum Frühjahr 2027 laufen. Der Sender begründete die Entscheidung folgendermaßen: "Die Entscheidung von RTL ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des Programms am Nachmittag und frühen Vorabend. Ausschlaggebend sind veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme, die Entwicklung der Nutzung sowie die zukünftige Ausrichtung der Programmstrecke." Die Produktionsfirma UFA hofft darauf, einen neuen Sender oder Streamingpartner zu finden. Auch langjährige Darsteller und Fans setzen sich unter dem Motto #NichtOhneUnterUns für den Fortbestand der Serie ein. Mehrere Schauspieler gehören bereits seit über 20 Jahren zum Cast und fürchten bei einem endgültigen Aus um ihre Arbeitsplätze.

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Imago Cast von "Unter Uns" beim Fantreffen im Kölner Coloneum, 11. August 2025

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