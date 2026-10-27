Darum fliegen GZSZ, AWZ und "Unter uns" heute aus Programm

Für Daily-Fans gibt es am Dienstagabend eine Enttäuschung: Gleich drei beliebte RTL-Kultserien müssen heute ihren gewohnten Sendeplatz räumen. Unter uns, Alles was zählt und Gute Zeiten, schlechte Zeiten fallen im linearen Fernsehen aus. Der Grund für die kurzfristige Programmänderung ist der Fußball. Ab 17:30 Uhr zeigt RTL die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals und überträgt die Partie zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt. Damit gehört der Vorabend ganz dem Fußball, während die Geschichten aus der Schillerallee, dem Essener Eiskunstlaufzentrum und dem Berliner Kolle-Kiez eine Pause einlegen müssen. Wer sich auf seine tägliche Portion Drama, Liebe und Intrigen gefreut hat, bekommt stattdessen spannende Zweikämpfe auf dem Rasen zu sehen.

Auf dem Fußballplatz steht einiges auf dem Spiel: Der Hamburger SV empfängt Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion, wo beide Teams um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals kämpfen. Während die Hamburger auf ihren Heimvorteil setzen können, wollen die Gäste aus Hessen auswärts das Ticket für die nächste Runde lösen. Fans müssen an diesem Abend allerdings nicht komplett auf ihre Lieblingsserien verzichten. Die neuen Folgen von "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sind bei RTL+ abrufbar und können dort unabhängig vom Fernsehprogramm angeschaut werden. Auch Fußballbegeisterte kommen beim Streamingdienst auf ihre Kosten: Das Pokalspiel zwischen dem HSV und der Eintracht wird parallel im Livestream übertragen. So haben die Zuschauer die Wahl zwischen spannenden Fußballmomenten und dem gewohnten Seriengeschehen.

Mit der Programmänderung pausieren gleich drei RTL-Vorabendserien. Während "Unter uns" die Geschichten rund um die Bewohner der Kölner Schillerallee erzählt, entführt "Alles was zählt" die Zuschauer nach Essen. Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" stehen dagegen die Liebesgeschichten und Dramen im Berliner Kolle-Kiez im Mittelpunkt. Für GZSZ-Fans, die lieber klassisch fernsehen, gibt es allerdings eine gute Nachricht: Laut RTL wird die ausgefallene Folge am Mittwochmorgen um 9:00 Uhr nachgeholt. Wer keinen Streamingdienst nutzen möchte, kann die Episode somit ganz bequem am nächsten Tag im Fernsehen verfolgen. Ab Mittwoch kehren die drei Serien dann wieder auf ihre gewohnten Sendeplätze am Vorabend zurück.

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RTL / Julia Feldhagen "Unter uns"-Cast Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Valea Scalabrino und Ben Heinrich

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RTL Gisa Zach und Wolfgang Bahro in ihren Rollen der Yvonne Bode und Jo Gerner bei "GZSZ"

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RTL / Julia Feldhagen Marc Dumitru, Tatjana Clasing, Ania Niedieck, Bianca Hein anlässlich 20 Jahre "Alles was zählt"