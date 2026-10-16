Andreas Gabalier ist mit Streichern in neue Tour gestartet

Andreas Gabalier (41) hat am Mittwochabend den Auftakt seiner Unplugged-Tour gefeiert – und das an einem ungewöhnlichen Ort: im Berliner Punch Line Club. Gegenüber Bild erklärte der Sänger, dass die Konzertreihe an seinen MTV-Unplugged-Auftritt von 2016 erinnert und bewusst ohne Spektakel auskommt: "Unsere Konzertreihe hat keine großen Showeffekte, es ist ein schönes, handgemachtes Abendprogramm auf hohem musikalischem Niveau. Unser Streicherensemble setzt dem Ganzen dabei die Krone auf." Neben seiner Band begleiteten ihn elf Streicher aus Prag und Budweis. Obwohl die tschechischen Musiker seine Texte nicht verstehen, entwickelte sich schon bei den Proben eine besondere Nähe. "Aber wir hatten durch die Musik sofort eine emotionale Verbindung. Und schon bei den Proben hatten wir oft Tränen in den Augen, weil wir diese sehr tiefe Beziehung untereinander gespürt haben", berichtete Andreas der Zeitung. Statt Arenen und Stadien stehen bei dieser Konzertreihe vor allem Opernhäuser und Konzertsäle auf dem Plan – Berlin war bei der Wahl der Location also die große Ausnahme.

Mit Tschechien verbindet ihn ohnehin eine ganz besondere Jugenderinnerung: Als Teenager verbrachte er im Rahmen eines zweiwöchigen Schüleraustauschs Zeit bei einer Familie in Budweis. "Ich habe mit 13 in Budweis mein erstes Bier getrunken. Das hat damals überhaupt nicht geschmeckt, aber man hat in Budweis dieses legendäre Bier einfach trinken müssen. Das sagte man mir damals so", erinnerte er sich im Gespräch mit Bild. Auch in Berlin ließ er sich nach einer scherzhaften Bitte auf der Bühne ein kühles Bier reichen. Musikalisch präsentierte er sämtliche Stücke seines Albums "Handwerk – 10 Jahre Unplugged". Daneben erklangen bekannte Hits wie "Hulapalu" und "I sing a Liad für di". Mit "Amoi seg' ma uns wieder" verabschiedete sich der Sänger mit einer Zugabe. Insgesamt umfasst die Unplugged-Reise 21 Konzerte und läuft noch bis zum 25. November.

Einen ersten Vorgeschmack auf seine ruhigere musikalische Seite hatte der Volks-Rock'n'Roller bereits rund ein halbes Jahr vor dem Tourstart gegeben. In der "Giovanni Zarrella Show" kündigte der sonst für laute Partyauftritte bekannte Sänger seine kleine Unplugged-Konzertreihe an. Mit dem gefühlvollen Lied "Vergiss mein nicht" zeigte er dort auch gleich, in welche musikalische Richtung es gehen sollte. Im Gespräch mit Giovanni Zarrella gab sich der aktuell alleinstehende und kinderlose Musiker damals ungewohnt leise und persönlich – eine Seite, die nun auch den Charakter seiner Jubiläumstour prägt. Statt großer Effekte stehen bei den Konzerten die handgemachte Musik, seine bekannten Lieder und das Zusammenspiel mit den tschechischen Streichern im Mittelpunkt. Mit dieser Besetzung erinnert Andreas zehn Jahre nach seiner damaligen Aufzeichnung an sein erstes "MTV Unplugged".

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Getty Images Andreas Gabalier im Oktober 2022

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Imago Andreas Gabalier, Oktober 2025

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Getty Images Andreas Gabalier im Januar 2024