Andreas Gabalier zeigt sein überraschendes Backstage-Ritual

Andreas Gabalier (41) hat kurz vor seinem Konzert in Frankfurt einen überraschenden Einblick in sein Backstage-Ritual gegeben. In seiner Instagram-Story nahm der Sänger seine Fans am Mittwoch mit hinter die Kulissen der Alten Oper. Dort war der Musiker nicht etwa beim Einsingen oder bei den letzten Proben zu sehen. Stattdessen stand er am Bügelbrett und glättete sein Bühnenhemd höchstpersönlich. Zu der ungewöhnlichen Aufnahme mit dem Bügeleisen schrieb Andreas: "Frankfurt, ich bin bereit." Wenig später tauschte der 41-Jährige das Bügelbrett gegen das Rampenlicht. Gemeinsam mit seiner Band und zusätzlichen Streichern absolvierte er den siebten Auftritt seiner aktuellen Jubiläumstour.

Hinter der Szene steckt allerdings mehr als eine lästige Aufgabe vor dem Auftritt. Bügeln ist für Andreas eine feste Methode, um rund um berufliche Termine zur Ruhe zu kommen. In einem Interview mit "Schweizer Illustrierte" erklärte der Musiker, welche Wirkung das Ritual auf ihn hat: "Ich finde Bügeln extrem beruhigend. Das erdet mich, lässt mich nach dem beruflichen Stress abschalten und zeigt mir, dass es noch Wichtigeres im Leben gibt." Statt auf Meditation oder Yoga setzt Andreas somit lieber auf das Bügeln, wenn er einen Ausgleich zum Trubel seines Berufs sucht. Aktuell hat er dazu auch auf Reisen Gelegenheit: Mit seiner Konzertreihe feiert der Sänger das zehnjährige Jubiläum seines "MTV Unplugged"-Projekts. Die Tour startete am 14. Oktober in Berlin und umfasst insgesamt 21 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ganz neu ist die Vorliebe des Sängers fürs Bügeln allerdings nicht. Erst vor Kurzem hatte seine enge Freundin, die Kabarettistin Monika Gruber (55), in der Sendung "2tagesbart" über diese Seite von ihm geplaudert. "Entgegen der landläufigen Meinung, dass Herr Gabalier ein alter Macho ist, ist er eigentlich ein perfekter Hausmann und ein leidenschaftlicher Bügler. Also, ich bügel ja gar nichts […] aber er steht leidenschaftlich gerne am Bügelbrett und muss das alles perfekt haben", erklärte sie. Mit seiner Instagram-Story hat der Musiker das nun selbst bestätigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Gabalier im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Gabalier im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Kabarettistin Monika Gruber im Februar 2025 in München