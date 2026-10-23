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Andreas Gabalier
Krass: Andreas Gabalier hebt 2027 mit fliegender Bühne ab

Krass: Andreas Gabalier hebt 2027 mit fliegender Bühne ab

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
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Andreas Gabalier (41) plant einen ganz großen Auftritt: Im Herbst 2027 startet der Sänger seine bisher größte Arena-Tour und möchte dabei im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. Laut offizieller Ankündigung fällt der Startschuss am 16. Oktober 2027 in der Uber Arena in Berlin. Anschließend stehen weitere große Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Tourplan. Das letzte Konzert ist für den 27. November 2027 in der Barclays Arena in Hamburg geplant. Insgesamt ist die Tour damit über sechs Wochen angesetzt, wie Kurier berichtet.

In der Tourankündigung wird "eine bewegliche Bühne, die zu fliegen scheint" als "besonderes Highlight" angekündigt. Das Konzept soll den Fans "eine völlig neue Perspektive auf das Geschehen" ermöglichen und "lässt die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerrängen verschwimmen", heißt es weiter. "So entsteht selbst in den größten Hallen ein unmittelbarer Kontakt zwischen dem Künstler und Fans", zitiert Kurier aus der offiziellen Ankündigung. Wer Andreas Gabalier live in seiner Heimat erleben möchte, sollte schnell sein: Für Österreich ist nur ein Konzert geplant. Auch in der Schweiz wird er nur einmal auftreten.

Andreas ist seit Jahren als Volks-Rock'n'Roller bekannt. Sein Beiname steht für seine energiegeladenen Auftritte und die besondere Nähe zu den Fans. Genau daran knüpft das neue Bühnenkonzept an, das den Abstand zwischen dem Sänger und seinem Publikum verkleinern soll. Über sein Privatleben spricht der Steirer eher selten: Ende 2025 erklärte er jedoch gegenüber Bild, nach sechs Jahren wieder in einer Beziehung zu sein. Weitere Details nannte er nicht. Im Herbst 2027 richtet sich sein Fokus nun auf die große Arena-Tour, die ihn von Berlin über Wien und Zürich bis zum Abschluss in Hamburg führen wird.

Andreas Gabalier im Oktober 2022
Getty Images
Andreas Gabalier im Oktober 2022
Andreas Gabalier im Juni 2025
Getty Images
Andreas Gabalier im Juni 2025
Andreas Gabalier, Schlagerstar
Getty Images
Andreas Gabalier, Schlagerstar
Wie findet ihr Andreas' Plan, 2027 mit einer scheinbar fliegenden Bühne durch die Arenen zu touren?
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