So sieht die perfekte Frau für Sänger Andreas Gabalier aus

Andreas Gabalier (41) überraschte seine Fans in der Giovanni Zarrella Show mit einer ganz neuen Seite. Anstatt als lauter Party-Rocker aufzutreten, präsentierte sich der Musiker von seiner gefühlvollen und ruhigen Seite. Bei seinem Auftritt kündigte der Sänger eine kleine Unplugged-Tour an und gab den Zuschauern mit seinem Song "Vergiss mein nicht" bereits einen emotionalen Vorgeschmack auf das, was sie erwarten dürfen. In dem Gespräch mit Moderator Giovanni Zarrella (48) zeigte sich Andreas nicht als der gewohnte Volks-Rock'n'Roller, sondern als leiser Gefühlssänger, der bereit war, auch über sehr persönliche Themen zu sprechen.

Im Talk mit Giovanni kam der gebürtige Steirer auf das Thema große Liebe zu sprechen und wurde dabei richtig persönlich. Andreas erinnerte sich an einen wertvollen Rat, den ihm sein Opa einst mit auf den Weg gegeben hatte. Der Großvater habe ihm geraten, nach "einem Kumpeltyp" zu suchen, mit dem er "auch in den reiferen Semestern" auskommen könne. Diese Worte scheinen den Musiker nachhaltig geprägt zu haben und geben einen Einblick in seine Vorstellungen von der idealen Partnerin.

Dieser familiäre Tipp seines Opas scheint den Musiker nachhaltig geprägt zu haben und passt zu der nachdenklichen Stimmung, die er in der Show zeigte. Privat lässt Andreas nur selten tief blicken, doch immer wieder betont der Volksmusikstar in Interviews, wie wichtig ihm enge Bindungen zu seinen Liebsten sind. Im Herbst 2025 verriet der Sänger im Gespräch mit Bild: "Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen schauen, was daraus wird." Ob er aktuell in einer festen Beziehung ist, bleibt unklar. Der Rückhalt aus der Familie, zu der auch die Erinnerungen an seinen Großvater gehören, spielt in seinem Leben eine zentrale Rolle und scheint auch bei seiner Vorstellung von der perfekten Frau eine große Bedeutung zu haben.

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Getty Images Andreas Gabalier im Januar 2025

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Getty Images Andreas Gabalier im Oktober 2022

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Getty Images Silvia Schneider und Andreas Gabalier im Februar 2015