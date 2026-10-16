Bordell-Besuche? Steffen Henssler blickt auf Jugend zurück

Steffen Henssler (54) ist heute vor allem als Fernsehkoch bekannt – doch seine Jugend verlief alles andere als gewöhnlich. In der MDR-Talkshow "Riverboat" gewährte er am Freitagabend überraschende Einblicke in seine Kindheit auf der Hamburger Reeperbahn. Nach dem Tod seiner Mutter kam Steffen im Alter von neun Jahren zu seinem Vater, der ein Restaurant auf dem Kiez führte. Dort half er neben der Schule regelmäßig mit. Da in dem Lokal auch zahlreiche Gäste aus dem Rotlichtmilieu ein- und ausgingen, kam er schon früh mit der entsprechenden Szene und ihren Etablissements in Berührung. "Deswegen gab es diverse Freundschaften und Kontakte und es war ein bisschen normal, dass man mittags auch mal im Bordell rumhängt", erzählte der Koch in der Sendung.

Moderator Matze Knop (51) fragte direkt nach, was Steffen in den entsprechenden Etablissements eigentlich getrieben habe. Steffen nahm die Frage mit Humor und konterte scherzhaft: "Das war mittags immer günstiger." Anschließend erklärte er, wie es zu diesen Bekanntschaften kam: In das Restaurant seines Vaters seien Menschen gekommen, "die auf dem Kiez tätig waren und die gewisse Einnahmen hatten". Diese hätten ihr Geld gerne wieder ausgegeben – und so seien über die Jahre Freundschaften und Kontakte entstanden. Dass er selbst einmal im Rotlichtmilieu arbeiten könnte, stand für ihn trotz der Nähe allerdings nie zur Debatte. "Ich fand das da lustig, aber ich war nie geneigt, mich beruflich in diese Richtung zu entwickeln", stellte der Hamburger im "Riverboat" klar. Stattdessen begann er nach seinem Schulabschluss mit 16 Jahren eine Ausbildung zum Koch.

Spuren hat das Umfeld seiner Jugend dennoch hinterlassen – unter anderem in Form eines besonderen Wunsches. "Die Bekannten meines Vaters waren oft irgendwelche Strolche und hatten oft eine Rolexuhr", erinnerte sich der TV-Star in der Talkshow. "Für mich war das normal, dass jemand eine goldene Rolex hat, das war einfach Standard." Schon früh nahm er sich vor, sich eines Tages selbst eine solche Luxusuhr leisten zu können. Verwirklicht hat er diesen Wunsch, nachdem er sein erstes eigenes Restaurant eröffnet hatte. An den Kauf denkt Steffen bis heute gerne zurück, wie er im "Riverboat" verriet: "Da hab ich mir eine gekauft und war derbe stolz drauf."

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ActionPress Steffen Henssler im November 2023

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Getty Images Steffen Henssler, TV-Koch

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ActionPress / Thomas Burg Steffen Henssler bei der "Denn sie wissen nicht, was passiert!"-Show