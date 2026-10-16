Dakota Johnson und MGK heizen die Liebesgerüchte weiter an

Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36), kurz MGK, sorgen erneut für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin und der Musiker verbrachten einen weiteren gemeinsamen Abend in Los Angeles. Aufnahmen, die DeuxMoi veröffentlichte, zeigen, wie die beiden am 14. Oktober die Speakeasy-Bar und Cocktaillounge Say Yes in Hollywood betraten. Der Rapper ging dabei voraus und grüßte beim Hineingehen bestens gelaunt einen Passanten. Dakota folgte ihm wenige Augenblicke später in das Lokal. Damit wurden die beiden innerhalb eines Monats schon mehrfach zusammen gesehen. Ob zwischen der Darstellerin und dem Musiker tatsächlich mehr als eine Freundschaft besteht, ist nach wie vor unklar – weder Dakota noch MGK äußerten sich bislang öffentlich zu den anhaltenden Liebesgerüchten.

Für den lockeren Barbesuch setzte Dakota auf eine dunkle Lederjacke, die sie über einem weißen, bauchfreien Top trug. Dazu kombinierte sie eine Hose und glatt gestylte Haare. MGK hielt seinen Look dagegen bewusst unauffällig: Er erschien komplett in Schwarz gekleidet und hatte die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen. Kennengelernt haben sollen sich die beiden bereits im Juli bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37). Am 12. September wurden Dakota und MGK dann gemeinsam in New York City gesichtet. Erst wenige Wochen zuvor wurde die Trennung der Schauspielerin von Role Model (29) öffentlich bestätigt. Eine weitere Begegnung folgte offenbar am 22. September bei der "Vogue World"-Show im Rahmen der Mailänder Fashion Week. Dakota saß dort im Publikum, während MGK als Model über den Laufsteg lief.

Vor ihrer Beziehung mit Role Model war Dakota acht Jahre lang mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) liiert. Diese Beziehung ging 2025 in die Brüche. Dass Musiker in ihrem Privatleben immer wieder eine Rolle spielen, kommentierte die Schauspielerin im September gegenüber Vogue mit Humor. Auf den Hinweis, dass sie viele Musiker kenne, antwortete sie: "Sie mögen mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Anschließend fügte sie hinzu: "Und ich mag sie." Mit Taylor Swift verbindet Dakota offenbar ebenfalls einiges: Erst kürzlich überreichte sie ihrer Freundin bei den MTV Video Music Awards im Peacock Theater in Los Angeles den erstmals vergebenen Artist Director Award. Auf der Bühne begrüßten sich die beiden Frauen mit einer herzlichen Umarmung. Dakota sorgte an diesem Abend mit ihrem Outfit für Aufsehen. Die Schauspielerin erschien in einem hautfarbenen Paillettenkleid, das leicht durchsichtig war – und verzichtete auf einen BH. Schon damals machten Gerüchte über eine mögliche Beziehung zu MGK die Runde. Zu ihren wiederholten Treffen schweigen beide aber weiterhin.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Dakota Johnson und Machine Gun Kelly

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Imago Machine Gun Kelly trifft zur US-Open-Finalparty der Frauen in New York ein

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Getty Images Dakota Johnson bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles