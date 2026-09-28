Dakota Johnson sorgt bei den VMAs ohne BH für Aufsehen

Dakota Johnson (36) hat bei den MTV Video Music Awards am Sonntag im Peacock Theater in Los Angeles für einen echten Hingucker gesorgt. Die Schauspielerin erschien in einem hautfarbenen Paillettenkleid, das leicht durchsichtig war – auf einen BH verzichtete sie darunter. Dazu trug sie als einziges Schmuckstück eine schlichte Diamantkette, die den funkelnden Look ergänzte. Ihr großer Auftritt beschränkte sich allerdings nicht auf den roten Teppich. Auch auf der Bühne stand Dakota an diesem Abend im Mittelpunkt, denn sie durfte ihrer Freundin Taylor Swift (36) den erstmals verliehenen Artist Director Award überreichen. Als die Sängerin zu ihr auf die Bühne kam, fielen sich die beiden herzlich in die Arme. Der gemeinsame Moment verbreitete sich anschließend schnell im Netz.

Taylor erhielt den neu eingeführten Preis für ihre Arbeit hinter der Kamera. Bislang führte die Sängerin bei 18 ihrer eigenen Musikvideos Regie. Zum Ende ihrer Dankesrede hielt sie dann noch eine Überraschung bereit und präsentierte erstmals das Musikvideo zu ihrer Single "Patient Zero". Neben Taylor selbst sind darin auch Dakota, Colin Farrell (50) und Cara Delevingne (34) zu sehen. Mit dem Artist Director Award konnte Swift ihren insgesamt 31. VMA verbuchen und überholte damit Beyoncé (45), die mit 30 Trophäen nun auf Platz zwei liegt. Insgesamt durfte sich die Musikerin an diesem Abend über drei Auszeichnungen freuen. Eine davon war der Preis für das Video des Jahres für "The Fate of Ophelia". Diesen Award widmete Taylor in ihrer Rede der kürzlich verstorbenen Dolly Parton (†80).

Auch außerhalb der VMAs sorgt Dakota derzeit für Gesprächsstoff. Erst in der vergangenen Woche sollen sie und Machine Gun Kelly (36) laut TMZ dabei gesehen worden sein, wie sie aus demselben Auto stiegen und anschließend gemeinsam ein New Yorker Apartment von Taylor betraten. Bestätigt ist eine Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, bislang allerdings nicht. Angeblich sollen sich die beiden im Juli bei der Hochzeit von Taylor und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden kennengelernt haben. Zuvor war Dakota rund acht Monate mit dem Musiker Role Model, bürgerlich Tucker Pillsbury, liiert. Etwa einen Monat vor den aktuellen Gerüchten machten Berichte über eine Trennung die Runde. Mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) war sie außerdem rund acht Jahre zusammen. Auf ihr Faible für Musiker angesprochen, sagte sie kürzlich gegenüber der Vogue: "Sie mögen mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich mag sie." Was man an ihnen nicht mögen könne? "Eine Menge! Eine Menge. Schwierige Mistkerle", scherzte sie.

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Getty Images Dakota Johnson bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift und Dakota Johnson bei den MTV Video Music Awards, September 2026

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Imago Machine Gun Kelly trifft zur US-Open-Finalparty der Frauen in New York ein