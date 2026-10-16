Das denkt Jerry über Patricias "#CoupleChallenge"-Rauswurf

Bei "#CoupleChallenge –Halloween Editon" kam es zu einem handfesten Eklat, in dessen Folge Patricia Blanco (54) und ihre Teampartnerin Jasmin Herren (47) die Show verlassen mussten. Einer, der alles aus nächster Nähe miterlebt hat, ist Jerry Menges (31). Im Interview mit Promiflash bezieht der Realitystar nun klar Position – vor allem mit Blick auf den transfeindlichen Kommentar, den Patricia gegenüber Valencia geäußert hatte. Für ihn war die Konsequenz der Produktion absolut nachvollziehbar. "Der Rauswurf von Patricia war auf jeden Fall gerechtfertigt. So Aussagen wie 'Bruder oder Schwester' müssen einfach nicht sein. Der Zeit sind wir schon ganz weit voraus", stellt der Realitystar klar. Gleichzeitig betont er, dass sich der Zoff vor Ort keineswegs nur um Patricia gedreht habe. Im Gegenteil: Nach Jerrys Schilderung waren gleich mehrere Beteiligte in die Auseinandersetzungen verwickelt – ein Streitknäuel, bei dem man als Zuschauer schnell den Überblick verlieren konnte.

Konkret erinnert der Reality-TV-Star daran, dass es nicht nur zwischen Patricia und Valencia geknallt hatte. Auch Jasmin und Sam sowie Jasmin und Rafi seien aneinandergeraten. In seiner Wahrnehmung hätten sich die Streitparteien gegenseitig hochgeschaukelt und sich im Ton nicht viel genommen. Der Realitystar macht jedoch deutlich, dass die einzelnen Aussagen trotz des allgemein rauen Tons getrennt voneinander betrachtet werden müssten. So nennt er neben Patricias transfeindlichem Kommentar gegenüber Valencia auch Rafis Äußerung über Jasmins verstorbenen Ehemann als weiteren Tiefpunkt der Auseinandersetzung. Jerry kritisiert somit nicht nur eine einzelne Person, sondern den Umgang der Beteiligten insgesamt. Dennoch bleibt seine Haltung zu der Entscheidung der Produktion eindeutig: Dass auch andere Kandidaten verbal über die Stränge schlugen, relativiert Patricias Worte für ihn nicht. Ihren Rauswurf aus der Show hält er deshalb weiterhin für gerechtfertigt.

Und wie war die Laune in der Gruppe, nachdem zwei Kandidatinnen plötzlich nicht mehr dabei waren? "Die Stimmung nach der ganzen Aktion war erst mal ruhig", berichtet Jerry. Lange hielt die Schockstarre allerdings nicht an. Nach dem Abgang von Patricia und Jasmin hätten die übrigen Teilnehmer den Vorfall nämlich erstaunlich zügig abgehakt. Schließlich lockte da ja noch ein kleines Detail namens Jackpot: Die Konzentration habe sich rasch wieder auf die anstehenden Aufgaben verlagert. Sein Fazit zur Lage nach dem Rauswurf fiel entsprechend nüchtern aus: "Es war eigentlich relativ schnell Schnee von gestern", so der Realitystar. Der Alltag im Format hatte die Kandidaten also wieder – inklusive Konkurrenzdenken, Taktieren und dem Blick auf die Siegprämie.

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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RTLZWEI Patricia Blanco und Jasmin Herren, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"