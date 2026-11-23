Jerry Menges (31) erhebt schwere Vorwürfe gegen Giuliana Farfalla (30): Nach ihrem gemeinsamen Auftritt bei der Halloween Edition von #CoupleChallenge soll ihm das Model Interesse nur vorgespielt haben. Im Promiflash-Interview bei der Hype Fight Night berichtet der Gewinner der Realityshow, dass der Kontakt nach den Dreharbeiten schnell wieder abgebrochen sei. "Das war in Anführungszeichen relativ schnell abgehakt. Ja, Giuliana hat mir einfach was vorgespielt. Ist einfach so", behauptet Jerry. Seiner Meinung nach ging es dem Model bei der Annäherung vor allem um weitere Aufträge im Fernsehen. Dafür habe sie in ihm offenbar den passenden Partner für geplante Shows gesehen. Auf eine inszenierte Beziehung vor der Kamera wollte sich Jerry nach eigener Aussage aber nicht einlassen. Deshalb habe sich aus der Zeit in der Show auch abseits der Kameras nichts Dauerhaftes entwickelt. Wie ernst die Annäherung damals tatsächlich war, bewertet Jerry in dem Gespräch damit äußerst kritisch.

Bereits unmittelbar nach "#CoupleChallenge" sei ein nächster gemeinsamer Auftritt Thema gewesen. Im Gespräch mit Promiflash wurde der Gewinner der Realityshow deutlicher: "Als ich aus '#CoupleChallenge' kam, saßen wir abends noch am Essenstisch unten: 'Wie sieht es denn aus mit Sommerhaus nächstes Jahr?'" Er habe daraufhin klargestellt: "Bevor wir an so etwas rangehen, würde ich dich erst mal gern kennenlernen." Nach eigener Aussage wollte Jerry also erst einmal herausfinden, ob zwischen ihm und Giuliana auch abseits der Fernsehformate etwas entstehen könnte. Dazu sei es allerdings nicht gekommen. "Es ging da eher um weitere Shows, die in Planung waren. Da wäre ich der passende Partner für. Bin ich aber absolut kein Mensch für, dass ich sage, ich mache auf Fake irgendwas, um in Shows zu kommen", führt Jerry aus. Das entspreche weder seinem Typ noch seinem Charakter. Daher sei die Verbindung zwischen ihnen aus seiner Sicht rasch wieder in die Brüche gegangen.

Auch finanzielle Beweggründe bringt Jerry ins Spiel. Er vermutet, dass er Giulianas Vorstellungen nicht entsprochen habe, und formuliert im Promiflash-Interview deutlich: "Aber war da nichts, weil ich habe kein Ferrari in der Garage und keine zwei Millionen Euro am Konto." Auf die Nachfrage, ob das Interesse seiner einstigen Showpartnerin deshalb so schnell nachgelassen habe, antwortet er knapp: "Erst mal. Ja, erst mal." Belege für diese Vermutung nennt der Realitystar in dem Gespräch nicht. Wie Giuliana selbst die Sache sieht, ist bislang nicht bekannt. Zu den Vorwürfen ihres einstigen Showpartners hat sie sich bisher nicht öffentlich geäußert. Alle Aussagen über ihre angeblichen Absichten stammen damit allein von Jerry. Ob sich die beiden nach dem Ende ihres Kontakts noch einmal ausgesprochen haben, verriet der Realitystar im Gespräch mit Promiflash ebenfalls nicht.

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