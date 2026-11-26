Nach seinem Sieg bei #CoupleChallenge kann sich Jerry Menges (31) eigentlich freuen: Das Preisgeld ist mittlerweile auf seinem Konto eingegangen. Große Shoppingtouren plant der Realitystar damit allerdings nicht. Wie er im Interview mit Promiflash verriet, möchte er die gewonnene Summe zunächst unangetastet lassen. Teure Anschaffungen oder kostspielige Wünsche stehen für ihn derzeit nicht auf dem Programm. "Ich bin kein verschwenderischer Mensch, so an sich. Die Gewinnsumme liegt noch am Konto", erklärte Jerry. Gemeinsam mit seinem damaligen Teampartner Chris Kugathasan hatte er den Sieg bei der Show eingefahren.

Eine konkrete Vorstellung davon, was langfristig mit dem Geld passieren soll, hat Jerry allerdings schon. "Der Plan ist eigentlich, irgendwann zu investieren. Aber ich lass das Geld erst mal ruhen. Ich brauche das Geld jetzt nicht. Das ist einfach Geld, was nebenbei reingekommen ist", erzählte er im Interview. Auch zur Aufteilung des Gewinns zwischen ihm und Chris bezog der Realitystar Stellung. Obwohl das Verhältnis der ehemaligen Teamkollegen mittlerweile angespannt ist, sei das Preisgeld gerecht aufgeteilt worden. Die persönlichen Differenzen hätten dabei keine Rolle gespielt. "Selbst wenn wir nicht mehr gut wären, den Gewinn hätten wir so oder so geteilt. Also, den haben wir geteilt, ja", betonte Jerry.

Bei "#CoupleChallenge" waren Jerry und Chris gemeinsam angetreten und hatten sich als Team den Sieg gesichert. Nach den Dreharbeiten entwickelte sich ihre Freundschaft allerdings zunehmend in eine andere Richtung. Im Interview mit Promiflash berichtete Jerry, dass er nur noch wenig Kontakt zu seinem ehemaligen Teampartner habe. Er habe sich bewusst von ihm distanziert. Als Auslöser nannte er verschiedene zwischenmenschliche Situationen, mit denen er nicht einverstanden gewesen sei. "Deswegen hab ich für mich entschieden, wir gehen erst mal getrennte Wege. Jeder macht so sein Ding", erklärte er.

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Instagram / jerryms.fit Realitydarsteller Jerry Menges, Juni 2025

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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