Jerry Menges (31) kann sich einen Seitenhieb gegen Carina Ojiudo-Ambrose offenbar nicht verkneifen. Der Realitystar ist aktuell als Verführer bei Temptation Island VIP zu sehen und hat nun einen kleinen Ausblick auf die kommenden Folgen der Show gegeben. Am Rande der Hype Fight Night verriet er im Interview mit Promiflash, dass die Zuschauer bei den vergebenen Kandidatinnen noch mit einigen Entwicklungen rechnen dürfen. Eine Ausnahme machte er dabei allerdings ausgerechnet bei Carina, der er offenbar wenig Interesse am Geschehen in der Villa zutraut. "Was ich sagen kann: Da wird noch viel passieren, außer bei Carina. Die wird weiterhin die nächsten zehn Tage in der Ecke sitzen und ihre Iqos rauchen", stichelte Jerry. Mit dieser spöttischen Prognose dürfte er bei der Influencerin allerdings kaum auf Begeisterung stoßen.

Im Gespräch mit Promiflash wurde Jerry auch auf die Gerüchte angesprochen, dass ein Paar "Temptation Island VIP" vorzeitig verlassen und dafür ein neues Duo in die Show einziehen könnte. Ob an den Spekulationen tatsächlich etwas dran ist, wollte der Verführer jedoch nicht verraten. "Ja, das Gemunkel lassen wir erst mal so stehen. Da kann ich einfach nichts zu sagen", erklärte er und ließ damit offen, ob die Zuschauer wirklich mit einem überraschenden Ausstieg und einem Nachrückerpaar rechnen müssen. Während sich Jerry bei diesem Thema bedeckt hielt, machte er an anderer Stelle deutlich mehr Hoffnung auf spannende Entwicklungen. "Aber ansonsten, bei den anderen drei vergebenen Frauen wird noch sehr viel passieren. Das kann ich sagen", versprach der Realitystar und deutete damit an, dass es in den kommenden Episoden noch einiges zu sehen geben wird.

Bei "Temptation Island VIP" nehmen Jerry und Carina ganz unterschiedliche Rollen ein. Während der Realitystar als Verführer versucht, die vergebenen Teilnehmerinnen aus der Reserve zu locken, stellt die Influencerin gemeinsam mit ihrer Frau Chika Ojiudo-Ambrose ihre Beziehung auf die Probe. Dafür leben die Paare während des Experiments getrennt voneinander in Villen, in denen attraktive Singles für Versuchung sorgen sollen. Jerrys Einschätzung zufolge scheint Carina sich auf dieses Spiel allerdings deutlich weniger einzulassen als ihre Mitstreiterinnen. Er beschreibt sie als eher zurückhaltend und vermittelt den Eindruck, dass sie das Geschehen lieber aus der Distanz verfolgt, statt selbst aktiv zu werden. Was sich bei den anderen Kandidatinnen noch abspielen wird, wollte der Verführer dagegen nicht konkretisieren. Welche Begegnungen oder überraschenden Wendungen auf das Publikum warten, bleibt somit vorerst ein Geheimnis.

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jerry

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Instagram / carina.nl Carina Ojiudo-Ambrose, Juli 2026

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