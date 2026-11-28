Patricia Blanco (55) legt ihre Finanzen offen. Im Gespräch mit Bild hat die TV-Bekanntheit jetzt zum ersten Mal verraten, wie hoch ihre Schulden tatsächlich sind. "Es geht schon um rund 50.000 Euro", gab sie zu. Für allzu dramatisch hält sie die Summe allerdings nicht: "So hoch ist es ja nicht. Eigentlich ja lächerlich." Ob sie Insolvenz anmeldet, steht noch nicht fest. "Wir sind da gerade so dabei. Wir wägen das mit der Insolvenz noch ab", erklärte sie. Parallel dazu spitzt sich der Konflikt um ihre Wohnung im schleswig-holsteinischen Reinbek weiter zu. Bereits im August hatte ihr Vermieter beim zuständigen Amtsgericht eine Räumungsklage gegen sie eingereicht. Nach seiner Darstellung stehen Mietzahlungen von rund 9.710 Euro aus. Ein Verkündungstermin, mit dem bereits gerechnet worden war, wurde jedoch aufgehoben und die mündliche Verhandlung wiedereröffnet. Bis auf Weiteres lebt Patricia also noch in der Wohnung.

Doch wie kam es überhaupt zu dieser schwierigen Situation? Patricia führt ihre finanziellen Probleme auf die schwankenden Einnahmen aus ihrer TV-Karriere zurück. Eine Mitschuld sieht sie nach eigener Aussage zudem bei ihrem ehemaligen Manager: "Meine Auftritte im TV sind leider nicht regelmäßig genug. Der hat da zu lange nichts an Land gezogen." Dieser will die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und schießt gegenüber dem Newsportal zurück: "Patricia hat Vorsprechen, Castings und Werbedeals aufgrund von Unprofessionalität verbockt. Hat für Streit und Unruhe gesorgt. Ihr Verhalten war untragbar, wir mussten die Zusammenarbeit beenden." Damit künftig regelmäßig Geld reinkommt, sucht die TV-Bekanntheit nun einen Job in der Gastronomie. "Ich brauche einen Job, der Regelmäßigkeit bringt. Ich wäre mir aber auch nie zu schade gewesen, was Normales zu machen. Also was ich unbedingt machen will, ist was mit Gastronomie, weil ich ja eine Hotellehre auch gemacht habe", erzählte sie. Restaurants, Wein, gutes Essen und der Kontakt mit vielen Menschen passen laut Patricia ohnehin zu ihren Interessen.

Auf finanzielle Hilfe von ihrem berühmten Vater Roberto Blanco (89) will Patricia nicht zurückgreifen, denn das Verhältnis zwischen ihr und dem Schlagersänger ist belastet. Während der langwierigen Scheidung von Roberto und seiner ersten Ehefrau Mireille Blanco hatte sich Patricia klar auf die Seite ihrer Mutter gestellt. Ihrem Vater warf sie damals vor, Mireille im Stich gelassen zu haben. Heute sieht sie die Sache anders: "Ich verurteilte meinen Vater nicht mehr, ich verurteilte meine Mutter nicht mehr. Und an meiner momentanen Situation bin ich selbst schuld. Ich bin erwachsen genug, muss das selbst schaffen." Noch vor wenigen Jahren führte Patricia ein Leben in ganz anderen finanziellen Verhältnissen. Etwa vier Jahre lang war sie mit dem Hamburger Millionär Andreas Ellermann zusammen, bevor sich das Paar 2023 trennte. Wie das Newsportal berichtete, genoss sie während der Beziehung einen luxuriösen Lebensstil, zu dem unter anderem ein eigenes Reitpferd, ein Porsche und regelmäßige Restaurantbesuche gehörten.

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IMAGO / BREUEL-BILD Patricia Blanco im Mai 2025

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Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

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