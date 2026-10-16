Das halten Fans vom möglichen Comeback von Serkan & Samira

Zwischen Samira Yavuz (32) und Serkan Yavuz (33) soll es offenbar wieder funken: Die beiden Realitystars geben ihrer Beziehung angeblich heimlich eine neue Chance. Das berichtet zumindest Bild – eine offizielle Bestätigung der beiden steht bislang allerdings aus. Neue gemeinsame Folgen ihrer Podcasts "Main Character Mode" und "unREAL" heizen die Gerüchte nun zusätzlich an. Unter einem entsprechenden Instagram-Beitrag von Promiflash zeigen sich viele Fans erfreut über die Aussicht auf eine Versöhnung. "Ich fände es toll. Serkan hat an sich gearbeitet und war immer für Samira und die Kinder da. Jetzt ist auch Gras über die Sache gewachsen und ich glaube, einen solchen Fehler würde ihm bestimmt nicht mehr passieren", schreibt ein Fan in der Kommentarspalte. Und weiter: "Abgesehen davon ist das eine Entscheidung der beiden und geht sonst niemanden was an."

Auch viele andere User gönnen den beiden ein mögliches Liebescomeback. "Wäre doch schön! Falls es so ist, wünsche ich den beiden ganz viel Glück", heißt es etwa in der Kommentarspalte bei Promiflash. Ein anderer Fan freut sich ebenfalls über die Gerüchte und hofft, dass Serkan verantwortungsvoll mit der vermeintlichen zweiten Chance umgeht. Zudem sei eine Versöhnung "toll für die beiden Mäuse", schreibt der User mit Blick auf die gemeinsamen Töchter. Selbst aus der Branche kommt Zuspruch: Trash-TV-Kollegin Gloria Schwesinger (34) rückt in ihrem Kommentar das Wohl der vierköpfigen Familie in den Vordergrund. "Hauptsache, sie als Familie sind glücklich. Der Rest ist egal", erklärt sie auf Instagram. Doch nicht alle Reaktionen fallen positiv aus. Ein kritischer Follower erinnert an Serkans mehrfaches Fremdgehen, das auch während Samiras Schwangerschaft stattgefunden haben soll. Der User zeigt daher wenig Verständnis dafür, dass andere Fans ein Comeback begrüßen und Samira in einer erneuten Beziehung bestärken.

Dem Bericht von Bild zufolge sollen sich Samira und Serkan nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp Anfang 2026 wieder angenähert haben. Die zuvor angekündigte Scheidung sei dem Bericht zufolge inzwischen kein Thema mehr. Stattdessen sollen die beiden laut dem Blatt eine gemeinsame Zukunft mit ihren Töchtern Nova und Valea planen. Ein Liebescomeback würde damit nicht nur ihre Partnerschaft betreffen, sondern auch den Alltag der gesamten Familie. Zuletzt saßen Samira und Serkan wieder gemeinsam vor dem Podcastmikrofon – zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus hielten sie sich dort allerdings bedeckt. Somit bleibt weiterhin offen, ob aus der vorsichtigen Annäherung tatsächlich wieder eine feste Partnerschaft geworden ist. Eine persönliche Bestätigung der angeblichen Versöhnung steht nach wie vor aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025