Serkan Yavuz (33) hat vom aktuellen Trash-TV offenbar die Nase gestrichen voll. Weder schaut er sich die meisten Shows an, noch würde er an dem Großteil noch selbst teilnehmen wollen. Für den Realitystar kommen nur noch ausgewählte Formate infrage, wie er in der neusten Folge seines Podcasts "unReal" betont. Der Grund: Mittlerweile sei ein anderes Level an Verrücktheit erreicht worden. Germany Shore sei beispielsweise eines der schlimmen Formate –an denen er wohl niemals teilnehmen würde. Wie er auf Social Media mitbekommen hat, haben sich zwei Kandidaten gegenseitig "angepisst".

Damit aber noch nicht genug. "Dann habe ich noch gehört, bei Promis unter Palmen hat jemand in die Dusche oder in die Badewanne gekackt?", merkt Serkan an. "Herzlichen Glückwunsch-. Wir haben es geschafft. Wir haben alles auf eine neue Ebene gesetzt", fügt Serkan spöttisch, aber amüsiert hinzu und zeigt zwei Daumen nach oben. Mittlerweile sei die Grenze für ihn eindeutig erreicht: "Was ich da alles mitbekomme. Es ist nur noch verrückt. Es ist nur noch zum An-den-Kopf-Fassen. Deshalb habe ich ja gesagt, nur noch ausgewählte Sachen. Ich kann nicht bei allem mitmachen. Weil, wenn ich höre, das und das passiert – Leute, wo kommen wir denn dahin? Bei aller Liebe: Wie kann man sich gegenseitig ankotzen, anpissen und das dann lustig finden? [...] Das ist schon crazy, was da abgeht. Je schlimmer, desto besser anscheinend. Ich kann mich damit nicht identifizieren." Er stehe vielmehr für Unterhaltung mit mehr Spaß und mehr Leichtigkeit.

Ob das Dschungelcamp zu den ausgewählten Formaten gehört, an denen der einstige Das Sommerhaus der Stars-Sieger teilnehmen würde? Zuletzt kursierte das Gerücht, dass er 2027 einer der Kandidaten sein soll. Neben ihm wurden auch Nico Legat (28), Isabell Horn (42) und Michelle (54) als mögliche Teilnehmer genannt. Serkan nahm den Spekulationen aber bereits wieder den Wind aus den Segeln. "Jedes Jahr taucht mein Name auf. Ich weiß auch nicht, wie das auftaucht, aber er ist halt immer da drinnen. Ich kann euch beruhigen: Nein", erklärte er zu Gast bei Sam Dylans (35) "Iconic Drama Show" in Hamburg.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im November 2026

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