Er ist 31: Iris Katzenberger verteidigt Altersunterschied

Iris Katzenberger (59) hat genug von der Kritik an ihrem neuen Liebesglück. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit nun zu Wort und reagiert deutlich auf die Kommentare, die sie seit Bekanntwerden ihrer Kennenlernphase mit einem 31-jährigen Mann aus Hamburg erreichen. Dass der Altersunterschied in Medien und sozialen Netzwerken beinahe wie ein Skandal behandelt wird, kann sie offenbar nicht nachvollziehen. Auf dem Weg zu ihrer Lieblingsfriseurin in Worms bezieht sie vor der Kamera Stellung: "Ist es heutzutage noch ein Skandal? Ich sage nein, wenn sich zwei Menschen finden." An ihre Kritiker richtet die ehemalige Dschungelcamperin anschließend einen klaren Appell: "Also, Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen mit den Kommentaren."

In ihrer Story verrät Iris auch, wie es überhaupt zu der Annäherung kam. Vor dem Kennenlernen seien beide Single gewesen, betont sie: "Er war vor zwei Monaten Single. Ich genauso." Dass an ihrem neuen Liebesglück etwas Verwerfliches sein soll, kann die 59-Jährige nicht nachvollziehen. "Und warum soll das jetzt irgendwie verboten sein? Wir tun doch keinem weh", stellt sie klar. Neben der Kritik erreichen Iris offenbar auch zahlreiche positive Nachrichten. Bei ihren Unterstützern bedankt sie sich ausdrücklich: "Allen anderen, die mir Glück wünschen oder die uns Glück wünschen, sage ich mal ganz, ganz lieb: Danke schön." Gegenüber Bild hatte Iris zuvor bereits bestätigt, dass sie den 31-Jährigen kennenlernt und darüber sehr glücklich ist.

Bereits im Sommer hatte Iris' Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt. Noch im August datete die dreifache Mutter einen Mann, der 22 Jahre jünger war als sie. Inzwischen ist diese Romanze jedoch Geschichte. Mit ihrem neuen Bekannten aus Hamburg lernt sie nun einen Mann kennen, der sogar 28 Jahre jünger ist als sie – ein Altersunterschied, der erneut für reichlich Gesprächsstoff im Netz sorgt. Doch neben der Altersdebatte musste sich die Mutter von Daniela Katzenberger (40) zuletzt auch mit ganz anderen Gerüchten herumschlagen. Rund um den Hamburger kursierten Behauptungen, er habe Verbindungen zu einem bekannten Rockerclub oder zu Clanstrukturen. Iris wies das entschieden zurück und stellte klar: "Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit." Weitere Details zu dem Mann hält sie weiterhin unter Verschluss.

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Imago Iris Katzenberger beim "Promi Big Brother" Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Imago Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

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