Nach fünf Jahren: Laura Sophies Mann Josh aus Gefängnis raus

Für Laura Sophie Gehrke hat das lange Warten endlich ein Ende: Ihr Ehemann Joshua ist nach fünf Jahren und zwei Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden. Auf Instagram teilte die einstige Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmerin anlässlich des besonderen Tages ein inniges Video, in dem sich die beiden liebkosen und ihre neu gewonnene gemeinsame Freiheit sichtlich genießen. "Unser Tag ist gekommen", schrieb sie überglücklich zu den Aufnahmen. Zwei Jahre und neun Monate lang führten Laura und Joshua eine Beziehung, die von Gefängnismauern, Gittern und großer Entfernung geprägt war. Ihre gemeinsame Zeit war stets begrenzt, jeder Besuch endete mit einem Abschied. Doch diese Phase gehört nun der Vergangenheit an: Erstmals können die beiden ihren Alltag miteinander verbringen, ohne dass die Regeln und Abläufe des Gefängnisses ihre gemeinsame Zeit bestimmen.

In einem bewegenden Beitrag blickte Laura auf die gemeinsame Zeit zurück. Sie sprach von vielen Tränen, schlaflosen Nächten und den Herausforderungen, die ihre Liebe auf die Probe gestellt hatten. Trotz aller Hindernisse hielten sie und Joshua an ihrem Traum fest, sich eines Tages endlich ohne Gitter und Einschränkungen in die Arme schließen zu können. Mit der Entlassung beginne für das Paar nun ein völlig neues Kapitel. "Keine Abschiede mehr, kein Warten auf den nächsten Anruf, keine Sehnsucht nach einer Umarmung, die noch warten muss", schwärmte sie. Ihre Erleichterung brachte sie mit deutlichen Worten auf den Punkt: "Endlich können wir unser Leben gemeinsam leben. Endlich dürfen wir einfach nur wir sein. Endlich ist die Welt wieder offen für uns. Wir sind frei, zusammen."

Laura und der US-Amerikaner Joshua lernten sich über eine Plattform kennen, die den Kontakt zu Inhaftierten ermöglicht. Was zunächst mit Briefen begann, entwickelte sich durch den regelmäßigen Austausch und mehrere Besuche in den USA nach und nach zu einer festen Liebesbeziehung. Seit dem Sommer 2024 sind die beiden verheiratet – die Trauung fand damals noch hinter Gefängnismauern statt. Joshua war im US-Bundesstaat Washington verurteilt worden: Als 18-Jähriger hatte er mit Fentanyl versetztes Percocet an eine 17-Jährige verkauft, die nach dem Konsum starb. Der Straftatbestand wurde als Mord durch kontrollierte Substanzen eingestuft. "Er ist die jüngste Person, die für diese Straftat im Bundesstaat Washington verurteilt wurde", schrieb Laura damals auf Instagram.

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Instagram / lorraundjosh Laura Sophie und Josh, Oktober 2026

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Instagram / lorraundjosh Laura Sophie und Josh, Oktober 2026

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Instagram / lorraundjosh Joshua und Lorra im Oktober 2025

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