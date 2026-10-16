Gerieten Brad Pitt und Ines auf rotem Teppich aneinander?

Beim Filmfestival in San Sebastián hätte für Brad Pitt (62) eigentlich alles im Zeichen seines neuen Films "Heart of the Beast" stehen sollen. Doch bei der Premiere zog vor allem ein Moment mit seiner Freundin Ines de Ramon (33) die Blicke auf sich. Aufnahmen vom roten Teppich, die unter anderem New Idea vorliegen, zeigen den Schauspieler und die Schmuckdesignerin in einem offenbar angespannten Wortwechsel. Auf den Fotos scheint es, als würden die beiden heftig miteinander diskutieren. Was Brad und Ines in diesem Moment tatsächlich besprachen, ist allerdings nicht bekannt. Die Momentaufnahmen allein bestätigen daher nicht, dass es zwischen den beiden öffentlich zum Streit kam. Auch Brad und Ines selbst äußerten sich bislang nicht zu der viel diskutierten Szene bei der Filmpremiere.

Laut dem Newsportal hatte der angespannte Augenblick schlicht mit den Kameras und dem gemeinsamen Posieren zu tun. Dem Bericht zufolge soll der Schauspieler seine Freundin am Arm zu sich gezogen haben, damit die Fotografen sie zusammen ablichten können. Ines habe sich dagegen gesträubt und ihn stattdessen dazu bewegen wollen, seinen großen Premierenmoment allein im Rampenlicht auszukosten. Modisch überzeugten beide an diesem Abend auf ganzer Linie: Ines erschien in einem grünen Spitzenkleid, Brad entschied sich für einen dreiteiligen Anzug. Ein Instagram-Nutzer schrieb zu der Aufnahme: "Seht, wie fest er ihren Arm hält, das sieht nicht richtig aus. Schaut euch die Körpersprache an." Andere eindeutige Hinweise darauf, dass Brad und Ines an diesem Abend ernsthaft aneinandergeraten waren, liefern die Bilder jedoch nicht.

Brad und Ines sind seit rund vier Jahren ein Paar und zeigten sich bei früheren Galas und Filmpremieren stets harmonisch an der Seite des anderen. Ihre Beziehung begann mehrere Jahre nach dem Aus der Ehe des Schauspielers mit Angelina Jolie (51). Aus dieser Verbindung hat der Hollywoodstar sechs Kinder. Nach Informationen von New Idea stand ihm die Schmuckdesignerin während der langwierigen familiären Konflikte zur Seite – gleichzeitig soll sie versuchen, sich selbst möglichst aus den Streitigkeiten herauszuhalten. "Sie versucht, sich so gut es geht herauszuhalten, aber sie war schockiert darüber, wie Brad im Laufe der Jahre von seinen Kindern behandelt wurde", erklärte eine Quelle gegenüber Hänt über Ines. Ines selbst hat diese Aussage nicht öffentlich bestätigt. Trotz der nun aufgekommenen Spekulationen gibt es anhand der Premierenfotos somit keinen Beleg für einen offenen Streit zwischen ihr und Brad. Das Paar ließ bislang nicht wissen, was während der auffälligen Szene wirklich besprochen wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der Premiere von "Heart of the Beast" beim 74. Filmfestival von San Sebastián

Anzeige Anzeige

Imago Ines De Ramon und Brad Pitt beim Filmfestival in San Sebastián

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei den 2026 Albies im Natural History Museum in London