"Ist eine Menge Arbeit": Ben Affleck ist zu müde für Sex

Ben Affleck (54) hat aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei schonungslos ehrlich über sein inzwischen nicht mehr vorhandenes Sexleben gesprochen. In der jüngsten Folge von "SubwayTakes with Kareem Rahma" unterhielt sich der Schauspieler während einer U-Bahn-Fahrt mit dem Gastgeber über das Buch "Sex für Dummies" von Dr. Ruth K. Westheimer und Pierre A. Lehu, von dem er nach eigener Aussage selbst Fan ist. Als Kareem anmerkte, dass junge Menschen heutzutage wenig Sex hätten, reagierte der Batman-Darsteller relativ nüchtern: "Ich bin ziemlich alt. Zu meiner Zeit hatte ich Sex." Sein Gesprächspartner hakte daraufhin nach und wollte wissen, ob Ben mittlerweile keinen Sex mehr habe. Auch darauf antwortete der Hollywoodstar ohne Umschweife: "Nein, weil ich jetzt müde bin. Und Sex ist eine Menge Arbeit. Besonders, wenn man es gut machen will."

Nach den Scheidungen von der Sängerin Jennifer Lopez (57) und der Schauspielerin Jennifer Garner (54) soll Ben neue Bekanntschaften inzwischen allerdings deutlich bewusster angehen. Ein Insider erklärte dem Magazin Closer, der Schauspieler wolle nicht länger von einer oberflächlichen Begegnung zur nächsten wechseln. Stattdessen suche er nach einer Verbindung, die auch nach der ersten Verliebtheitsphase eine Zukunft haben könnte. "Ben sagt, dass er versucht, sich zu verbessern, und dazu gehört, sehr bewusst auszuwählen, mit wem er sich verabredet, was viel mehr Zeit allein bedeutet hat", betonte die anonyme Quelle. Datingapps sollen für Ben nach einer früheren peinlichen Erfahrung ohnehin nicht mehr infrage kommen. Außerdem habe er hohe Ansprüche und wolle sich nicht mit irgendjemandem zufriedengeben.

Mit seinem Leben als Single scheint Ben aktuell gut zurechtzukommen. Zuletzt hatte der Filmemacher deutlich gemacht, dass er nicht aktiv nach einer neuen Lebensgefährtin suche. Eine Beziehung habe für ihn momentan nicht die höchste Priorität. Viel freie Zeit für Dates ermöglicht ihm sein Alltag ohnehin nicht: Neben seinen Projekten als Schauspieler, Produzent und Regisseur kümmert sich Ben intensiv um seine Familie. Mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner hat er die drei Kinder Violet, Fin und Samuel, mit denen er regelmäßig Zeit verbringt. Auch seine zweite Ehe ist mittlerweile offiziell beendet. Die Scheidung von Jennifer Lopez wurde am 20. Februar 2025 rechtskräftig, nachdem die beiden über zwei Jahre verheiratet gewesen waren.

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Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013