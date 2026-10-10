Nach Scheidung: Ben Affleck ist als Single glücklich

Ben Affleck (54) hat die Scheidung von Jennifer Lopez (57) im vergangenen Jahr hinter sich gebracht – und zieht nun offenbar ein zufriedenes Fazit. Im Rahmen der Promotion für seinen kommenden Netflix-Thriller "Animals" gewährte der Schauspieler laut OK! seltene Einblicke in sein Privatleben und stellte klar: Er genießt das Singleleben und sucht derzeit nicht aktiv nach einer neuen Partnerin. Zeit für ausgedehnte Dates bleibt dem Filmemacher nach eigener Aussage ohnehin kaum. "Ich arbeite viel und sehe meine Kinder, und da bleibt nicht viel Raum. Ich ziehe nicht um die Häuser, versteht ihr, was ich meine?", schilderte Ben gegenüber OK!. Eine neue Beziehung habe für ihn momentan schlicht keine hohe Priorität – und damit sei er im Reinen. "Ich denke, das ist ein guter Punkt, an dem man sagt: 'Mir geht es gut und ich bin glücklich'", so der Schauspieler. Statt einer frischen Romanze stehen bei ihm momentan seine drei Kinder sowie seine Arbeit als Schauspieler und Filmemacher im Mittelpunkt.

Dass sich daran irgendwann etwas ändern könnte, schließt der "Argo"-Regisseur allerdings nicht grundsätzlich aus. "Wer weiß, welche Abenteuer das Leben bereithält. Ich bin offen dafür, aber ich versuche nicht, irgendetwas zu erzwingen", erklärte er gegenüber dem Magazin. Nach Jahren im Dauerfokus der Öffentlichkeit klingt es bei ihm aktuell also vor allem nach Ruhe und Alltag statt nach großen Liebesplänen. Seine Kinder Violet, Fin und Samuel, die aus seiner früheren Ehe mit Jennifer Garner (54) stammen, haben also Vorrang. Danach komme sein Beruf. "Ich weiß, was meine Prioritäten sind. Man kann nicht zwei Dinge haben, die im Leben am wichtigsten sind. Für mich sind das die Kinder. So ist es nun einmal. Und dann habe ich meine Arbeit, die ich liebe. Ich bin da, wo ich bin, und mir geht es großartig", fasste er zusammen.

Mit Jennifer Garner war Ben von 2005 bis 2018 verheiratet. Die beiden Schauspieler verbindet heute eine freundschaftliche Beziehung, in der sie sich um ihre drei gemeinsamen Kinder kümmern. Zuletzt bezeichnete er seine Ex-Frau als großartige Freundin, der er sehr dankbar sei. Die Ehe mit Jennifer Lopez wiederum hielt von 2022 bis zur Scheidung im Jahr 2025. Bereits Anfang der 2000er-Jahre waren die beiden ein Paar gewesen, ehe sie knapp zwei Jahrzehnte später wieder zueinanderfanden. Und nun, nach der Scheidung, sollen Berichte von einer erneuten Annäherung zwischen dem Schauspieler und der Sängerin die Runde machen. Nachdem Bens Mutter im Juli 2026 verstarb, soll Jennifer ihm beigestanden haben, zudem sollen die beiden wieder häufiger Kontakt gehabt haben. Der Schauspieler stellte nun jedoch klar, dass er gegenwärtig glücklich allein ist und nicht Ausschau nach einer neuen Partnerschaft halte.

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Imago Ben Affleck bei der Weltpremiere von "Crime 101" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles, 10. Februar 2026

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025