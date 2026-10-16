Kaulitz-Brüder nehmen auf "Wetten, dass..?"-Sofa Platz

Noch bevor sie den großen Moderationsjob übernehmen, haben Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) es sich schon einmal auf dem berühmtesten Sofa des deutschen Fernsehens gemütlich gemacht. Auf Instagram teilten die Zwillinge jetzt glamouröse Aufnahmen, die ihre Fans auf die kommende Show einstimmen. Vor einer Fotoleinwand und auf dem Kultmöbel strahlen die Brüder in die Kamera – und zeigen dabei ihre Outfits: Bill strahlt in einem silbern glänzenden Anzug und hochhackigen Stiefeln in die Kamera, während Tom im blauen Samtanzug neben ihm Platz genommen hat. Die Zwillingsbrüder moderieren eine einmalige Ausgabe des ZDF-Klassikers Wetten, dass..?, die am 5. Dezember um 20:15 Uhr live aus Halle an der Saale übertragen wird. Dass die beiden die Vorfreude ihrer Fans schon Wochen vorher anheizen, dürfte niemanden überraschen – ein bisschen Show vorab gehört bei den Sängern schließlich dazu.

Zu den Bildern schrieb Bill kurz und knapp: "Noch 53 mal schlafen bis @wettendass". Unter dem Beitrag meldeten sich prompt zahlreiche prominente Wegbegleiter zu Wort. Rebecca Mir (34) kommentierte schlicht: "Yeeah", während Palina Rojinski (41) prophezeite: "Das wird episch". Auch Jens "Knossi" Knossalla zeigte sich begeistert und hinterließ ein knappes "So geil". Marlene Lufen (55) ließ ihrer Begeisterung dagegen freien Lauf und schrieb: "Aaaaaah, ich freu mich schon sooo doll drauf!!!" Bills Freundin Sara Alviti kündigte derweil an, für die Sendung extra Deutsch zu lernen. Auch die Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert und zählen die Tage mit. Ein User rechnet beim ZDF bereits fest mit einem Quotenhit.

Mit der Show treten die Brüder in große Fußstapfen: Thomas Gottschalk (76) hatte sich am 25. November 2023 von "Wetten, dass..?" verabschiedet. Drei Jahre lang pausierte die Samstagabends-Show nun. Einfach alles so lassen, wie es war, kommt für die Entertainer-Zwillinge allerdings nicht infrage. "Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften - und genau das wollen wir auch!", erklärte Bill damals. Die Moderation sei für die Zwillinge eine große Ehre, das Vertrauen des Senders mache sie stolz. Tom räumte damals allerdings auch ein, wegen der Livesendung zur besten Sendezeit "unfassbar aufgeregt" zu sein. Ein dauerhaftes Engagement ist bislang nicht geplant. Im MagentaTV-Format "Bestbesetzung" stellte Tom im Juni klar: "Leute, lasst uns eine Sendung machen, denn wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen."

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren im Madame Tussauds Berlin, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei